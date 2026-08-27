Homem é preso 10 anos após ocorrência por desacato e desobediência no ES

Um homem condenado por desacato e desobediência foi preso pela Polícia Civil no bairro Prainha, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (26). Segundo a corporação, o mandado de prisão foi cumprido cerca de dez anos após a ocorrência que deu origem à condenação. O nome e a idade do homem não foram informados.





O caso ocorreu em abril de 2016, na sede da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar de Castelo. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi ao local acompanhado de uma mulher para reclamar de uma abordagem policial realizada momentos antes. Na unidade, ele teria ameaçado e ofendido os militares, além de resistir à prisão. Os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização para contê-lo.





Após o cumprimento do mandado nesta quarta-feira, o condenado foi encaminhado a uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.