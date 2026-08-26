AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ajude a encontrá-lo

Aposentado desaparece a caminho do dentista em Vila Velha e família suspeita de assalto

Antonio Marcelino Gobbi, de 79 anos, saiu de casa na Praia da Costa na manhã de terça-feira e não chegou ao consultório; parentes relatam tentativas de acesso a contas bancárias

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 08:38

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 ago 2026 às 08:38
Antonio Marcelino Gobbi, 79 anos, desapareceu na terça-feira (24) e estava com uma blusa preta com o nome Star Wars, como na foto à esquerda
Antonio Marcelino Gobbi, 79 anos, desapareceu na terça-feira (24) e estava com uma blusa preta com o nome Star Wars, como na foto à esquerda Arquivo pessoal

Familiares procuram pelo aposentado Antonio Marcelino Gobbi, de 79 anos, que desapareceu após sair de casa para uma consulta odontológica, na manhã de terça-feira (25), em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a filha, Lorena Abrahão, ele saiu por volta das 10h, mas não chegou ao consultório.


Antonio foi visto pela última vez ao deixar a residência, nas proximidades do Colégio Marista, no bairro Praia da Costa. No momento do desaparecimento, ele vestia uma camisa preta com a escrita “Star Wars” e uma bermuda jeans.


A família está preocupada porque o aposentado tem diabetes, deficiência visual em um dos olhos e demência em fase inicial. Lorena contou que os parentes começaram a ligar para Antonio por volta das 11h, mas ninguém atendeu. Depois, o celular foi desligado.


Ao acessarem aplicativos do telefone, familiares encontraram indícios de tentativas de movimentação das contas bancárias do aposentado.


“Quando começamos a ter acesso aos aplicativos do celular dele, como os do banco, vimos que tinham tentativa de entrada e, no e-mail, havia avisos de tentativa de empréstimo, aumento de limite e criação de cartão virtual ao longo do dia”, relatou Lorena.


Segundo a filha, o último alerta de movimentação considerada suspeita na conta bancária de Antonio foi recebido por volta das 20h de terça-feira. A família registrou um boletim de ocorrência e suspeita que o aposentado possa ter sido vítima de assalto.


Além da possibilidade de que algo tenha acontecido durante o trajeto, os familiares também temem pela saúde do idoso. “Mas ele sabe o nome dele, o nome do prédio onde mora. Tememos que algo tenha acontecido”, desabafou Lorena.


Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Antonio pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 18

Serviço

Para onde mandar informações?

Informações sobre Antonio podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:

■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

Veja Também 

Imagem de destaque

Campanha nacional convoca familiares de desaparecidos para coleta de DNA

Andréa Morais está desaparecida desde a madrugada de segunda (10)

Filha pede ajuda para encontrar mãe desaparecida em Vila Velha

Pedro Santiago desapareceu em Guarapari no último sábado (20)

Professor mineiro de 34 anos está desaparecido em Guarapari

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória desaparecidos Vila Velha Praia da Costa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eleições 2026 - 10 desafios - Educação
O que os candidatos ao governo do ES dizem sobre desempenho do ensino médio
União estável
Convivente: como deve funcionar o novo estado civil para a união estável
Lama do Rio Doce se encontra com o mar em Regência, Linhares
MPES faz buscas em Baixo Guandu por suspeita de fraude em indenizações da lama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados