Aposentado desaparece a caminho do dentista em Vila Velha e família suspeita de assalto

Familiares procuram pelo aposentado Antonio Marcelino Gobbi, de 79 anos, que desapareceu após sair de casa para uma consulta odontológica, na manhã de terça-feira (25), em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a filha, Lorena Abrahão, ele saiu por volta das 10h, mas não chegou ao consultório.





Antonio foi visto pela última vez ao deixar a residência, nas proximidades do Colégio Marista, no bairro Praia da Costa. No momento do desaparecimento, ele vestia uma camisa preta com a escrita “Star Wars” e uma bermuda jeans.





A família está preocupada porque o aposentado tem diabetes, deficiência visual em um dos olhos e demência em fase inicial. Lorena contou que os parentes começaram a ligar para Antonio por volta das 11h, mas ninguém atendeu. Depois, o celular foi desligado.





Ao acessarem aplicativos do telefone, familiares encontraram indícios de tentativas de movimentação das contas bancárias do aposentado.





“Quando começamos a ter acesso aos aplicativos do celular dele, como os do banco, vimos que tinham tentativa de entrada e, no e-mail, havia avisos de tentativa de empréstimo, aumento de limite e criação de cartão virtual ao longo do dia”, relatou Lorena.





Segundo a filha, o último alerta de movimentação considerada suspeita na conta bancária de Antonio foi recebido por volta das 20h de terça-feira. A família registrou um boletim de ocorrência e suspeita que o aposentado possa ter sido vítima de assalto.





Além da possibilidade de que algo tenha acontecido durante o trajeto, os familiares também temem pela saúde do idoso. “Mas ele sabe o nome dele, o nome do prédio onde mora. Tememos que algo tenha acontecido”, desabafou Lorena.





Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Antonio pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 18