AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • EUA suspendem agendamento de entrevistas para vistos de imigrantes; Brasil é afetado
Política migratória

EUA suspendem agendamento de entrevistas para vistos de imigrantes; Brasil é afetado

Segundo o Departamento de Estado, medida ocorre em meio a uma iniciativa global de treinamento em embaixadas e consulados americanos

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 08:54

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

26 ago 2026 às 08:54

O governo do presidente Donald Trump suspendeu na terça-feira (25), o agendamento de entrevistas para solicitantes de vistos de imigrantes em todo o mundo, em meio ao endurecimento da política migratória dos Estados Unidos durante o segundo mandato do republicano.

Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a medida está relacionada a uma iniciativa global de treinamento que será realizada nas embaixadas e nos consulados dos Estados Unidos, acrescentando que o governo Trump está "protegendo o povo americano ao manter os mais altos padrões de triagem e verificação dos requerentes de vistos".

"Uma America mais próspera significa garantir que os requerentes de visto não tenham probabilidade de se tornarem um encargo público, conforme definido pela legislação e regulamentação dos EUA, e que não tenham probabilidade de se tornarem dependentes de benefícios públicos dos EUA reservados a americanos qualificados em situação de necessidade", informou.

O presidente dos EUA, Donald Trump Isac Nóbrega/PR

De acordo com o representante do governo americano, os agendamentos dos serviços de vistos serão ajustados para permitir a realização do treinamento. A suspensão tem alcance global e, portanto, inclui as representações diplomáticas americanas no Brasil.

O porta-voz informou que, desde o início do ano, o Departamento de Estado atua na atualização das orientações e do treinamento sobre o conceito de "carga pública", com o objetivo de preparar os funcionários consulares para avaliar os solicitantes de visto de maneira abrangente e consistente.

Ainda segundo o porta-voz, pessoas com entrevistas agendadas nas embaixadas e consulados dos EUA receberam e-mails informando sobre a suspensão dos agendamentos e afirmando que receberiam uma nova data e horário futuramente.

A medida ocorre enquanto o governo Trump mantém uma política de maior restrição à imigração nos Estados Unidos. As informações disponibilizadas até o momento não detalham por quanto tempo os agendamentos permanecerão suspensos nem quando as entrevistas voltarão a ser marcadas normalmente.

Leia mais 

Häagen-Dazs de saída do Brasil: os 4 motivos para o adeus da marca de sorvetes

Febre do Nilo Ocidental: 8 perguntas e respostas sobre a doença que teve casos confirmados no Brasil

A vida e os sucessos de Dolly Parton, a lenda da música country que morreu aos 80 anos

'Terapia me ajudou a lembrar dos abusos que sofri do meu meio-irmão e levá-lo à Justiça'

Trump quer pressionar o Irã com novas sanções, mas líderes do país apostam em outro desfecho

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump EUA Imigrantes Visto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eleições 2026 - 10 desafios - Educação
O que os candidatos ao governo do ES dizem sobre desempenho do ensino médio
União estável
Convivente: como deve funcionar o novo estado civil para a união estável
Lama do Rio Doce se encontra com o mar em Regência, Linhares
MPES faz buscas em Baixo Guandu por suspeita de fraude em indenizações da lama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados