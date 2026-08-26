Maisa aparece em 'O Diabo Veste Prada 2' e brinca: 'Nem eu sabia'

Maisa, 24, descobriu quase por acaso que ganhou alguns segundos de fama internacional em "O Diabo Veste Prada 2".

A atriz e apresentadora assistiu ao filme novamente e percebeu que aparece ao fundo de uma das cenas gravadas durante a Semana de Moda de Milão, em 2025. O registro da participação acabou divertindo os seguidores e viralizou nas redes sociais.





"Gente, nem eu lembrava disso! Fui ver o filme ontem e me achei pititica no fundo", escreveu Maisa ao compartilhar uma imagem da televisão em que aparece discretamente na produção.





Apesar de ter participado das filmagens, a artista não sabia que sua imagem seria efetivamente utilizada no corte final do longa. Ela tinha conhecimento de que uma sequência estava sendo gravada durante um desfile que acompanhava em Milão, mas não imaginava que acabaria aparecendo no filme lançado nos cinemas.





A cena foi registrada em setembro de 2025, durante a Semana de Moda de Milão. Maisa estava no local para acompanhar a programação fashion quando percebeu a movimentação da equipe de "O Diabo Veste Prada 2" e as gravações que aconteciam em meio ao evento.





O momento também teve a presença de nomes conhecidos do elenco da produção. Entre eles estavam Meryl Streep, novamente caracterizada como Miranda Priestly, personagem central da franquia, além de Stanley Tucci e Gavin Casalegno.