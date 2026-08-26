Maisa aparece em 'O Diabo Veste Prada 2' e brinca: 'Nem eu sabia'

Maisa, 24, descobriu quase por acaso que ganhou alguns segundos de fama internacional em "O Diabo Veste Prada 2".
Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 09:42
Maisa, 24, descobriu quase por acaso que ganhou alguns segundos de fama internacional em "O Diabo Veste Prada 2".
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