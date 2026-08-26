AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Convivente: como deve funcionar o novo estado civil para a união estável
Flávia Brandão

Artigo de Opinião

É advogada, mestre, especialista em Direito de Família e Processo Civil
Flávia Brandão

Convivente: como deve funcionar o novo estado civil para a união estável

Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tenta corrigir distorção ao criar o estado civil de “convivente” para quem tiver a união estável reconhecida por registro ou sentença
Flávia Brandão
É advogada, mestre, especialista em Direito de Família e Processo Civil

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:00

Publicado em 

26 ago 2026 às 10:00

O Direito brasileiro convive com uma contradição. A união estável é reconhecida como família e produz efeitos patrimoniais, sucessórios e alimentares. Ainda assim, quem vive nessa relação continua se declarando solteiro, divorciado ou viúvo. A família existe, mas desaparece no estado civil.


A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tenta corrigir essa distorção ao criar o estado civil de “convivente” para quem tiver a união estável reconhecida por registro ou sentença. A medida ainda não é lei e seguirá para o Senado. No Espírito Santo, cerca de 266 mil casais vivem em união estável, o que mostra que a mudança está longe de ser simbólica.


Estado civil não é mero dado cadastral. Ele informa uma situação familiar que pode interferir na circulação do patrimônio. Na união estável, salvo contrato diverso, aplica-se a comunhão parcial. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Namoro ou união estável? Saiba como a legislação reconhece direitos na relação

Imagem de destaque

Veja a diferença entre contrato de namoro, união estável e casamento

O capixaba Thalis Bolzan namora o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

Eduardo Leite anuncia fim da união estável com o médico capixaba Thalis Bolzan

Em regra, os bens adquiridos onerosamente durante a convivência pertencem ao casal, mesmo registrados em nome de apenas um dos companheiros.


É na venda de imóveis que o problema aparece com mais força. O comprador precisa saber se o vendedor pode dispor do bem sozinho. O cartório precisa identificar se há necessidade de anuência. O banco também precisa conhecer a situação patrimonial.

 

Muitas operações avançam sem que a união estável apareça em qualquer documento e só depois se descobre que havia um companheiro com direitos sobre aquele patrimônio.


O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou casos em que a falta de publicidade da união estável levou à proteção do terceiro adquirente de boa-fé. A venda pode ser preservada, enquanto ao companheiro prejudicado resta buscar perdas e danos. No papel, existe uma solução. Na prática, receber essa indenização pode ser outra história.


É nesse ponto que o estado civil de convivente pode fazer diferença. Se a união estiver formalizada e refletida no registro civil, a informação acompanha a própria pessoa. O vendedor sabe quais documentos serão exigidos; o comprador negocia com mais segurança; cartórios e instituições financeiras reduzem exigências tardias e risco de litígio.

União estável
União estável shutterstock

Os efeitos vão além dos negócios imobiliários. Em inventários, o registro pode facilitar a comprovação da condição de companheiro sobrevivente. Pode também simplificar procedimentos perante bancos, seguradoras, planos de saúde e órgãos administrativos, nos quais ainda é comum exigir vários documentos para provar uma relação familiar antiga.


Há, ainda, um aspecto que não deveria ser ignorado. Não parece razoável que duas pessoas compartilhem vida, patrimônio e responsabilidades e, perante terceiros, precisem se apresentar como se não houvesse entre elas uma relação familiar reconhecida.


A mudança exige cuidado. A união estável continua sendo uma situação de fato e não pode perder proteção porque não foi registrada. Também será essencial que a dissolução seja averbada com rapidez, pois um estado civil desatualizado produziria a insegurança que se pretende combater.


Criar o estado civil de convivente não transforma união estável em casamento nem restringe a liberdade de escolha das famílias. Apenas permite que uma realidade já reconhecida pelo Direito deixe de permanecer invisível nas relações patrimoniais.


Quando patrimônio e terceiros estão envolvidos, informação anterior ao negócio costuma custar menos do que o conflito que surge depois.

Tópicos Relacionados

Direito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados