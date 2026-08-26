Convivente: como deve funcionar o novo estado civil para a união estável

Em regra, os bens adquiridos onerosamente durante a convivência pertencem ao casal, mesmo registrados em nome de apenas um dos companheiros.





É na venda de imóveis que o problema aparece com mais força. O comprador precisa saber se o vendedor pode dispor do bem sozinho. O cartório precisa identificar se há necessidade de anuência. O banco também precisa conhecer a situação patrimonial.

Muitas operações avançam sem que a união estável apareça em qualquer documento e só depois se descobre que havia um companheiro com direitos sobre aquele patrimônio.





O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou casos em que a falta de publicidade da união estável levou à proteção do terceiro adquirente de boa-fé. A venda pode ser preservada, enquanto ao companheiro prejudicado resta buscar perdas e danos. No papel, existe uma solução. Na prática, receber essa indenização pode ser outra história.





É nesse ponto que o estado civil de convivente pode fazer diferença. Se a união estiver formalizada e refletida no registro civil, a informação acompanha a própria pessoa. O vendedor sabe quais documentos serão exigidos; o comprador negocia com mais segurança; cartórios e instituições financeiras reduzem exigências tardias e risco de litígio.