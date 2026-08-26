‘Homem-Aranha’ supera ‘Vingadores’ e vira a maior bilheteria live-action do Brasil

Apesar do novo recorde entre os filmes, Homem-Aranha: Um Novo Dia ainda não é a maior bilheteria do Brasil em renda. O primeiro lugar geral pertence a Divertida Mente 2, da Disney e Pixar, que ultrapassou R$ 440 milhões e levou mais de 22 milhões de espectadores aos cinemas. Dados da Ancine registram R$ 442,1 milhões em renda para a animação.