Thais Carla se manifesta após Nikolas Ferreira dizer que se arrepende de fala gordofóbica

A influenciadora, bailarina, cantora e atriz Thais Carla se manifestou após o deputado federal Nikolas Ferreira afirmar que se arrepende de uma fala gordofóbica feita contra ela em 2023. A declaração do parlamentar aconteceu durante entrevista ao programa “Política em Minutos”, da LeoDias TV, conforme divulgado pelo portal LeoDias.





Na entrevista, Nikolas foi questionado pelo apresentador Caio Barbieri sobre posicionamentos do passado dos quais se arrepende. Entre os exemplos citados pelo deputado está um comentário feito após Thais Carla publicar imagens fantasiada de Globeleza.





Na ocasião, ele escreveu: “Pô, tirou a beleza e ficou só o globo”. Ao relembrar o episódio, Nikolas afirmou que não faria novamente o comentário.





“Não precisava fazer isso. Eu não sou humorista, né… Eu sou político”, disse o deputado durante a entrevista à LeoDias TV.





Procurada pelo portal LeoDias, Thais afirmou que assistiu à declaração e considerou importante o reconhecimento do erro.





Para ela, admitir que uma atitude do passado não deveria ter acontecido pode indicar que houve uma reflexão sobre o episódio. A influenciadora também afirmou que prefere seguir em frente e não pretende prolongar o assunto.





“Da minha parte, o assunto está encerrado. Sigo a minha vida, cuidando das minhas filhas, do meu trabalho e das coisas que realmente importam para mim”, declarou Thais ao portal LeoDias.