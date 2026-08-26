Dolly Parton deixou canção inédita em cápsula do tempo trancada até 2046

A lenda da música country Dolly Parton deixou ao menos uma canção inédita antes de morrer, mas será preciso esperar duas décadas para ouvi-la. A artista morreu nesta terça-feira, aos 80 anos, após uma batalha contra o câncer.

Em 2022, Parton contou no programa "The Kelly Clarkson Show" que havia gravado uma canção secreta para celebrar a inauguração do DreamMore Resort, do seu parque temático Dollywood, em 2015. A música se chama "My Place in History", ou meu lugar na história.

A canção foi colocada, junto com aparelhos de CD e de fita cassete, dentro de uma caixa de madeira, que foi mantida trancada. A cápsula do tempo foi exposta numa vitrine de vidro no DreamMore Resort. Ela só deverá ser aberta em 19 de janeiro de 2046, quando Parton completaria 100 anos.

"Eu a coloquei na caixa, mas tive de escrever uma música que ninguém ouviria até lá. E vou lhe dizer: você não faz ideia do quanto isso tem me incomodado. Tenho tanta vontade de ir lá desenterrá-la e penso: Bem, preciso usar essa música, porque, sabe como é, é uma música muito boa!", disse ela a Clarkson.

Parton temia que a própria gravação talvez não sobrevivesse à passagem do tempo, mas afirmou que, se isso acontecesse, esperava que a gravação fosse especial.

O Dollywood é um parque temático situado em Pigeon Forge, no Tennessee, próximo às Great Smoky Mountains região onde Parton nasceu e cresceu.