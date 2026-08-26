Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Dolly Parton deixou canção inédita em cápsula do tempo trancada até 2046
Inédita

Dolly Parton deixou canção inédita em cápsula do tempo trancada até 2046

Caixa contém a música 'My Place in History'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 11:34

Dolly Parton deixou música inédita
Dolly Parton deixou música inédita Reuters/Folhapress
A lenda da música country Dolly Parton deixou ao menos uma canção inédita antes de morrer, mas será preciso esperar duas décadas para ouvi-la. A artista morreu nesta terça-feira, aos 80 anos, após uma batalha contra o câncer.
Em 2022, Parton contou no programa "The Kelly Clarkson Show" que havia gravado uma canção secreta para celebrar a inauguração do DreamMore Resort, do seu parque temático Dollywood, em 2015. A música se chama "My Place in History", ou meu lugar na história.
A canção foi colocada, junto com aparelhos de CD e de fita cassete, dentro de uma caixa de madeira, que foi mantida trancada. A cápsula do tempo foi exposta numa vitrine de vidro no DreamMore Resort. Ela só deverá ser aberta em 19 de janeiro de 2046, quando Parton completaria 100 anos.
"Eu a coloquei na caixa, mas tive de escrever uma música que ninguém ouviria até lá. E vou lhe dizer: você não faz ideia do quanto isso tem me incomodado. Tenho tanta vontade de ir lá desenterrá-la e penso: Bem, preciso usar essa música, porque, sabe como é, é uma música muito boa!", disse ela a Clarkson.
Parton temia que a própria gravação talvez não sobrevivesse à passagem do tempo, mas afirmou que, se isso acontecesse, esperava que a gravação fosse especial.
O Dollywood é um parque temático situado em Pigeon Forge, no Tennessee, próximo às Great Smoky Mountains região onde Parton nasceu e cresceu.
Inaugurado com esse nome em 1986, o parque pertenceu à cantora em parceria com a empresa Herschend. Além de montanhas-russas e outras atrações típicas, o parque destaca a cultura dos Apalaches, com música country e gospel, apresentações, gastronomia e demonstrações de artesanato tradicional.

Veja Também 

Imagem de destaque

'I Will Always Love You': a história da música escrita por Dolly Parton e transformada em 'hino do amor' por Whitney Houston

Imagem de destaque

A vida e os sucessos de Dolly Parton, a lenda da música country que morreu aos 80 anos

A artista Dolly Parton

Morre aos 80 anos Dolly Parton, lenda da música country americana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar JR, jogador do Santos
Neymar não viaja com elenco do Santos e deve ficar fora do jogo contra o Palmeiras no sintético
Imagem de destaque
Tem frango desfiado em casa? Veja 5 receitas proteicas e saudáveis para o almoço 
Vasco vence Fluminense e avança para as quartas da Copa do Brasil
Vasco pode ter falência pedida se empréstimo de Lamacchia não for aprovado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados