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Fiuk revela suspeita de autismo: 'Cansei de parecer o que não sou'

Filho de Fábio Jr. relaciona possível diagnóstico à infância e à escolha pela carreira de ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 09:51

Fiuk diz que conseguiu novo emprego após relatar crise financeira
Fiuk diz que conseguiu novo emprego após relatar crise financeira Reprodução/Instagram/@fiuk

Fiuk, 35, afirmou nesta terça-feira (25) que suspeita ser uma pessoa dentro do espectro autista. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator e cantor contou que começou a investigar a possibilidade há alguns anos.

Ele interrompeu o processo por receio de ser visto de outra forma por pessoas próximas e no trabalho. "Cansei de parecer o que eu não sou. Cansei de tentar me encaixar pra fazer parte de algum grupo. Eu não sou quem eu pensava que eu fosse", disse.


Fiuk, que diz ter conseguido novo emprego após relatar crise financeira, afirmou que iniciou a investigação, mas não chegou a concluir o diagnóstico.


 "Eu descobri de uns anos pra cá que, possivelmente, eu sou do espectro autista. Ainda não tive coragem de fazer o diagnóstico. Eu comecei, mas não terminei. Porque eu tinha medo das pessoas me olharem diferente."


Segundo o artista, o receio perdeu força depois que as pessoas cuja reação mais temia deixaram de fazer parte de sua vida. Ele também relacionou a possibilidade de estar no espectro à sua trajetória profissional.


"Eu acho que eu aprendi a atuar porque eu tinha que me comportar normalmente desde criança", afirmou.


Participante do BBB 21 disse que, na infância, tinha dificuldade para expressar o que pensava dentro da própria família. "Eu não podia falar o que eu estava pensando direito, senão eu era considerado louco, mesmo dentro de casa", relatou.


Para o ator, a hipótese também ajuda a compreender sua relação com a profissão. "Hoje eu entendo por que eu protagonizei novelas das principais do país. Hoje eu entendo por que eu me identifico com a atuação, que sempre me ajudou muito."


No fim do vídeo, Fiuk se dirigiu a pessoas que se reconhecem em seu relato e pediu que não tentem esconder quem são para se adequar a determinados grupos.


"Você que se sente sozinho, você que foi contestado a vida inteira, que duvidaram de você a vida inteira, se abre comigo. Me manda uma mensagem, porque só de falar, você vai tirar peso de você. Não tenta parecer o que você não é pra se encaixar em algum lugar. Seja você", afirmou.

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