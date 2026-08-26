Vídeo: inundações causam mortes e pânico no Nepal e Tibete

Uma forte inundação atingiu nesta quarta-feira (26) áreas do Nepal próximas à fronteira com o Tibete, na China, deixando mortos, desaparecidos e um rastro de destruição. Segundo o jornal O Globo, autoridades locais disseram que a cheia atingiu vilarejos e provocou deslizamentos na região do Himalaia.





As águas arrastaram casas, veículos, estradas e pontes, além de danificar projetos de geração de energia (veja vídeos acima). No Nepal, autoridades mobilizaram equipes do Exército e da polícia para as operações de busca e resgate, mas o nível elevado dos rios tem dificultado a chegada de helicópteros às áreas mais atingidas.