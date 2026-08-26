AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Vídeo: inundações causam mortes e pânico no Nepal e Tibete
Impressionante

Vídeo: inundações causam mortes e pânico no Nepal e Tibete

Rios transbordaram e arrastaram casas e instalações do governo. Autoridades ainda não divulgaram número de mortos

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:17

Publicado em 

26 ago 2026 às 10:17

Uma forte inundação atingiu nesta quarta-feira (26) áreas do Nepal próximas à fronteira com o Tibete, na China, deixando mortos, desaparecidos e um rastro de destruição. Segundo o jornal O Globo, autoridades locais disseram que a cheia atingiu vilarejos e provocou deslizamentos na região do Himalaia. 


As águas arrastaram casas, veículos, estradas e pontes, além de danificar projetos de geração de energia (veja vídeos acima). No Nepal, autoridades mobilizaram equipes do Exército e da polícia para as operações de busca e resgate, mas o nível elevado dos rios tem dificultado a chegada de helicópteros às áreas mais atingidas. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Enchentes no Nepal e no Tibet: o que se sabe sobre a tragédia que deixou mortos e centenas de desaparecidos

A situação também preocupa no lado tibetano. Um deslizamento atingiu uma importante passagem de fronteira na região de Gyirong, e autoridades chinesas informaram que há pessoas desaparecidas e temem um número elevado de vítimas. 


De acordo com os números mais recentes divulgados por autoridades nepalesas, 384 pessoas estão desaparecidas, sendo 291 estrangeiros. A contagem de mortos ainda estava em atualização nesta quarta-feira, com diferentes órgãos divulgando números distintos ao longo do dia. 


A causa exata da inundação ainda não foi oficialmente determinada. Avaliações preliminares apontam para uma possível avalanche de gelo e rochas que teria bloqueado um rio e provocado uma onda repentina de água.

Veja Também 

Cacau Show de Linhares é reinaugurada e passa a produzir panetones

Funcionária morre após passar mal em fábrica de chocolates em Linhares

Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha

Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha

Homem foi autuado na Delegacia de Itapemirim

Homem é preso suspeito de estuprar menina de quatro anos em Marataízes

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dolly Parton deixou música inédita
Dolly Parton deixou canção inédita em cápsula do tempo trancada até 2046
Imagem de destaque
Filha é presa por manter mãe em cárcere e pegar aposentadoria em Cariacica
Imagem de destaque
ES tem 10 concursos e processos seletivos com vagas efetivas e temporárias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados