Vídeo: inundações causam mortes e pânico no Nepal e Tibete

Uma forte inundação atingiu nesta quarta-feira (26) áreas do Nepal próximas à fronteira com o Tibete, na China, deixando mortos, desaparecidos e um rastro de destruição. Segundo o jornal O Globo, autoridades locais disseram que a cheia atingiu vilarejos e provocou deslizamentos na região do Himalaia.
As águas arrastaram casas, veículos, estradas e pontes, além de danificar projetos de geração de energia (veja vídeos acima). No Nepal, autoridades mobilizaram equipes do Exército e da polícia para as operações de busca e resgate, mas o nível elevado dos rios tem dificultado a chegada de helicópteros às áreas mais atingidas.
A situação também preocupa no lado tibetano. Um deslizamento atingiu uma importante passagem de fronteira na região de Gyirong, e autoridades chinesas informaram que há pessoas desaparecidas e temem um número elevado de vítimas.
De acordo com os números mais recentes divulgados por autoridades nepalesas, 384 pessoas estão desaparecidas, sendo 291 estrangeiros. A contagem de mortos ainda estava em atualização nesta quarta-feira, com diferentes órgãos divulgando números distintos ao longo do dia.
A causa exata da inundação ainda não foi oficialmente determinada. Avaliações preliminares apontam para uma possível avalanche de gelo e rochas que teria bloqueado um rio e provocado uma onda repentina de água.