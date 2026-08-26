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Enchentes no Nepal e no Tibet: o que se sabe sobre a tragédia que deixou mortos e centenas de desaparecidos

Enchente repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixa ao menos 31 mortos e centenas de desaparecidos, incluindo quase 400 viajantes; autoridades apontam terremoto seguido de avalanche como possível causa.

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 ago 2026 às 10:34
Imagem BBC Brasil
Policiais carregam um sobrevivente para um local mais seguro após uma enxurrada repentina em Trishuli, no Nepal Crédito: Navesh Chitrakar/Reuters

Uma enchente repentina atingiu a fronteira entre o Nepal e o Tibete na manhã desta quarta-feira (26/8), deixando pelo menos 31 mortos e 93 feridos no lado nepalês, segundo autoridades locais. O balanço foi atualizado às 17h25 no horário local (8h40 no horário de Brasília).

Entre os desaparecidos estão quase 400 viajantes, sendo 291 estrangeiros e 93 nepaleses, segundo o Conselho de Turismo do Nepal.

A lista preliminar de estrangeiros inclui 142 indianos, 17 malaios, 12 britânicos, quatro sul-africanos, três americanos, um australiano e um holandês — além de 111 pessoas cuja nacionalidade ainda não foi confirmada. Segundo o NTB, a maioria seguia rumo ao Kailash Mansarovar, no Tibete, e a rota afetada também dá acesso ao Parque Nacional de Langtang e ao lago sagrado de Gosainkunda.

A BBC News Brasil entrou em contato com o Itamaraty para saber se há brasileiros entre os desaparecidos ou afetados pela enchente, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A mídia estatal chinesa CCTV também relatou "grandes perdas de vidas" no lado tibetano da fronteira, controlado pela China.

Imagem BBC Brasil
Um homem ferido em um hospital para tratamento após uma enxurrada repentina em Trishuli, no Nepal Crédito: Navesh Chitrakar/ Reuters

O que causou a enchente

Segundo o ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shishir Khanal, informações preliminares indicam que um terremoto atingiu a região por volta das 8h37 (horário local) e provocou uma avalanche, que por sua vez desencadeou as enchentes repentinas. Khanal disse ao parlamento que as informações ainda estão sendo verificadas.

Segundo o ministro, os distritos de Rasuwa e Nuwakot foram os mais afetados, com destruição em estradas, pontes, redes de comunicação e infraestrutura hidrelétrica, incluindo danos ao projeto hidrelétrico de Trishuli. Ele afirmou ainda que 26 policiais, 9 policiais militares e 44 militares estão entre os desaparecidos, além de funcionários da alfândega e da imigração.

A polícia nepalesa informou que, das 18 mortes confirmadas até as 15h45 (horário local), uma ocorreu em Rasuwa, sete em Nuwakot, seis em Dhading e quatro em Gorkha — número que subiu para 31 horas depois.

Imagem BBC Brasil
Casas encontram-se parcialmente submersas em águas barrentas à beira de um rio após inundações repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, no Nepal Crédito: Prabin RANABHAT / AFP via Getty Images

Resgates em andamento

Um porta-voz do Exército do Nepal, Rajaram Basnet, disse à BBC que 88 sobreviventes já haviam sido resgatados, com tropas tentando resgatar outras 115 pessoas na vila de Mailung. Quinze helicópteros foram mobilizados para as operações de busca e resgate.

O Ministério do Interior do Nepal relatou grandes perdas de vidas e propriedades em Timure, Syabrubesi e Betrawati.

Autoridades sul-coreanas informaram que oito cidadãos do país, que trabalhavam na construção de uma usina hidrelétrica na região, estão "incomunicáveis", enquanto outros dez sul-coreanos aguardam resgate. O governo nepalês enviou um helicóptero para socorrê-los.

A embaixada dos EUA no Nepal relatou enchentes severas em Rasuwa e emitiu alertas para comunidades ao longo dos rios Bhote Koshi, Trishuli e Narayani.

Resposta da China

O presidente chinês Xi Jinping ordenou um esforço de resgate "total" para localizar os desaparecidos no Tibete, além de pedir reforço no monitoramento e nos sistemas de alerta antecipado para evitar novos desastres. O governo chinês também determinou o envio de equipes à região para operações de busca e resgate.

Yee Liang, empresário chinês baseado em Kathmandu, disse à BBC que sua empresa de logística tem sete caminhões na área atingida, todos com motoristas nepaleses, e que perdeu contato com todos eles por falta de sinal. Segundo ele, não havia alerta prévio, embora deslizamentos ocasionais fossem comuns na estação chuvosa — desta vez, disse, a situação "parece muito mais grave".

Já Guan Daoxuan, da província chinesa de Sichuan, relatou à BBC ter perdido contato com a esposa, que trabalha para uma construtora estatal envolvida em obras de estradas e pontes no Tibete. Segundo ele, autoridades nepalesas tentaram enviar um helicóptero para inspecionar a área, mas ventos fortes dificultaram o acesso.

O que mostram as imagens verificadas

A equipe de verificação da BBC (BBC Verify) confirmou vídeos que mostram uma ponte sendo arrastada pela correnteza e prédios de vários andares desabando com a força da água, na região de Trishuli Bazaar, distrito de Nuwakot, cerca de 25 km a noroeste de Kathmandu.

As imagens mostram o rio Trishuli aumentando rapidamente de volume e velocidade, carregado de sedimentos, até que a ponte se solta de suas estruturas e é levada pela correnteza — segundos depois, vários prédios desabam.

Um segundo vídeo, filmado no mesmo local, mostra o cenário após a enchente: o nível do rio consideravelmente mais alto, árvores e construções anteriormente visíveis já desaparecidas, e diversos imóveis próximos à margem destruídos, parcialmente desmoronados ou cobertos de lama.

Imagens de satélite comparando a região antes e três dias depois da enchente também mostram o rio Trishuli visivelmente mais volumoso e água espalhada pelas áreas ao redor.

Esta reportagem será atualizada com as informações mais recentes.

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