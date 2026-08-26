Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha

Um cavalo foi resgatado em estado grave após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (26) próximo a um shopping no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal, o animal foi socorrido pela equipe de Bem-Estar Animal da prefeitura.





Um telespectador da TV Gazeta, que passou nas imediações da Rodovia do Sol momentos após o acidente, disse que o animal era transportado em um reboque.





Ainda conforme a corporação, profissionais da área prestam atendimento e adotam as medidas necessárias na tentativa de salvar a vida do cavalo.





A Polícia Militar informou que uma bicicleta colidiu com um carro, ligado a um reboque, que transportava o animal. Após o acidente, o cavalo caiu do reboque.





O ciclista ficou ferido e foi, por meios próprios, até um hospital particular da região. Já o motorista do veículo envolvido no acidente não foi localizado.





Um guincho foi acionado para remover o reboque, que foi deixado no local após o acidente.