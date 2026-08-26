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Jockey de Itaparica

Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha

Publicado em

26 ago 2026 às 11:24
Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha
Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha Diony Silva

Um cavalo foi resgatado em estado grave após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (26) próximo a um shopping no bairro Jockey de Itaparica, em Vila VelhaSegundo a Guarda Municipal, o animal foi socorrido pela equipe de Bem-Estar Animal da prefeitura. 


Um telespectador da TV Gazeta, que passou nas imediações da Rodovia do Sol momentos após o acidente, disse que o animal era transportado em um reboque. 


Ainda conforme a corporação, profissionais da área prestam atendimento e adotam as medidas necessárias na tentativa de salvar a vida do cavalo.


A Polícia Militar informou que uma bicicleta colidiu com um carro, ligado a um reboque, que transportava o animal. Após o acidente, o cavalo caiu do reboque.


O ciclista ficou ferido e foi, por meios próprios, até um hospital particular da região. Já o motorista do veículo envolvido no acidente não foi localizado.


Um guincho foi acionado para remover o reboque, que foi deixado no local após o acidente.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Sentiu falta de ar

Funcionária morre após passar mal em fábrica de chocolates em Linhares

Publicado em 26/08/2026 às 11:41
Cacau Show de Linhares é reinaugurada e passa a produzir panetones
Cacau Show de Linhares Fernando Madeira

Uma funcionária da Cacau Show morreu após passar mal na unidade fabril da empresa, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu após o encerramento do turno de trabalho.


Segundo a empresa, a colaboradora estava no vestiário, ao término do expediente, quando apresentou um quadro de falta de ar. A Brigada de Emergência e a equipe de enfermagem da fábrica prestaram os primeiros socorros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.


Ainda de acordo com a Cacau Show, foram realizados procedimentos de reanimação, mas a funcionária não resistiu e morreu. A empresa não informou a causa da morte.


Em nota, a fábrica de chocolates lamentou o falecimento e afirmou que está oferecendo todo o amparo necessário à família. A Cacau Show também prestou condolências aos familiares e amigos da colaboradora.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime sexual

Homem é preso suspeito de estuprar menina de quatro anos em Marataízes

Publicado em 26/08/2026 às 11:18

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante, na noite de terça-feira (25), suspeito de estuprar de uma menina de 4 anos em Marataízes, no  Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança, que mora em um imóvel alugado do suspeito, denunciou o caso após flagrá-lo tocando nas partes íntimas da filha.


De acordo com o relato da mulher aos policiais, o homem teria cometido o abuso dentro da residência. Durante o atendimento da ocorrência, a mãe se exaltou e, segundo a PM, ameaçou o suspeito com uma faca. Vizinhas também ficaram revoltadas com a situação, e equipes da Força Tática foram acionadas para evitar um tumulto e dispersar as pessoas que estavam no local.


O suspeito negou as acusações feitas pela inquilina. Ele, a mãe da criança e as demais pessoas envolvidas foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Saiu para trabalhar

Detento do semiaberto é morto em frente à Penitenciária Regional de Linhares

Publicado em 26/08/2026 às 11:09
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares
Ângelo Júnior Borges, de 30 anos, cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) Reprodução | Redes Sociais

Um detento identificado como Ângelo Júnior Borges, de 30 anos, foi morto a tiros em frente à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), ele cumpria pena em regime semiaberto e seguia para o trabalho externo quando foi assassinado. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. 


De acordo com a Sejus, um policial penal que estava nas proximidades presenciou o crime e tentou intervir. O autor, no entanto, conseguiu fugir em uma motocicleta preta, conduzida por outro homem que o aguardava nas proximidades.


Ainda segundo a secretaria, Ângelo tinha passagens anteriores por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação Abutres

MPES faz buscas em Baixo Guandu por suspeita de fraude em indenizações da lama

Publicado em 26/08/2026 às 09:59

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (26), durante uma nova fase da Operação Abutres. A investigação apura suspeitas de fraude na obtenção de indenizações relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), que contaminou o Rio Doce com lama de rejeitos de minério.


Segundo o MPES, as suspeitas envolvem fraudes para obter pagamentos por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), então administrado pela Fundação Renova. Os investigados teriam utilizado informações, declarações ou documentos falsos ou adulterados para simular presença ou residência de requerentes em localidades atingidas pelo desastre entre outubro e dezembro de 2015.


Os mandados tiveram como objetivo recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar no avanço das investigações. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, com apoio de servidores e agentes da Assessoria Militar do MPES.


As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, dimensionar os prejuízos e buscar a recuperação de valores eventualmente obtidos de forma indevida. Segundo o Ministério Público, a Operação Abutres já resultou na celebração e negociação de Acordos de Não Persecução Penal (ANPPs), envolvendo valores destinados à reparação dos danos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Colisão frontal

Acidente entre carretas deixa motorista gravemente ferido na BR 101 em Linhares

Publicado em 26/08/2026 às 08:47
De acordo com a PRF, uma das possíveis causas do acidente é que o condutor da carreta vermelha tenha dormido ao volante
Segundo os policiais, a carreta vermelha invadiu a contramão e provocou uma colisão lateral PRF | ES

Um motorista ficou gravemente ferido após a carreta que conduzia invadir a contramão e bater lateralmente em outra carreta, na BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 4h50 desta quarta-feira (26).


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma carreta vermelha quando teria invadido a faixa contrária e colidido lateralmente com uma carreta branca. A corporação suspeita que o motorista tenha dormido ao volante, o que teria provocado o acidente. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares.


Após a batida, o trânsito passou a operar no sistema pare e siga no sentido Aracruz. A restrição permanecia até por volta das 8h15.


A PRF informou que trabalha em conjunto com a Ecovias Capixaba para retirar as carretas da rodovia. A previsão inicial era de que o sistema pare e siga permanecesse por cerca de duas horas, até aproximadamente 10h, quando a pista deveria ser totalmente liberada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Perto da Curva do Saldanha

Trânsito intenso é registrado na Avenida Vitória na manhã desta quarta (26)

Publicado em 26/08/2026 às 07:45
Trânsito intenso na Avenida Vitória
Trânsito intenso na Avenida Vitória Waze

Motoristas enfrentaram trânsito intenso na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (26). O site de monitoramento Waze chegou a apontar lentidão no trecho e exibiu um alerta de perigo registrado por usuários.


Segundo a Guarda Municipal, cinco ônibus de viagem estavam estacionados em uma das faixas do sentido Centro-Bento Ferreira, em frente ao Colégio Estadual. Os veículos já foram retirados e o trânsito liberado. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Sul capixaba

Mulher de 41 anos é encontrada morta dentro de casa em Castelo

Publicado em 25/08/2026 às 18:11

Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta dentro de casa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, uma vizinha contou que foi acionada pelo companheiro da mulher, que teria encontrado o corpo. Em seguida, ela chamou a polícia.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde serão realizados exames para identificar a causa da morte. O nome da mulher não foi divulgado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Poste em risco

Defesa Civil alerta para risco de queda de poste em Marataízes

Publicado em 25/08/2026 às 16:20
A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar
Durante vistoria, foi identificado deterioriação na estrutura e possibilidade de desprendimento das partes do concreto Reprodução | Defesa Civil Municipal de Marataízes

A Defesa Civil Municipal de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre o risco de queda de um poste no bairro Barra de Itapemirim. A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar, apresenta sinais de deterioração e risco de desprendimento de partes do concreto, conforme constatado durante uma vistoria.


Segundo a Defesa Civil, uma equipe de iluminação pública foi acionada para substituir o poste até o fim desta terça-feira. Até a conclusão do serviço, o órgão orienta moradores e pedestres a evitarem permanecer ou circular nas proximidades da estrutura.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fogo

Incêndio atinge lanchonete dentro da rodoviária de Aracruz; veja vídeo

Publicado em 25/08/2026 às 14:18

Um incêndio atingiu o interior de uma lanchonete localizada na rodoviária de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram concentradas em uma área próxima a uma panela elétrica. Ninguém ficou ferido.


O calor provocado pelo fogo fez com que os vidros de duas básculas se rompessem. A fiação elétrica de uma lâmpada que ficava próxima à panela também foi danificada pelas chamas e pelo calor.


Ainda de acordo com os Bombeiros, houve grande quantidade de fumaça no ambiente e espalhamento de óleo durante o incêndio. A reportagem de A Gazeta procurou a administração da lanchonete, mas não recebeu retorno até a última atualização.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente na ES 488

Caminhoneira tomba carreta após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro

Publicado em 25/08/2026 às 14:08
Caminhoneira tomba veículo após parar para evitar atropelamento em Cachoeiro
Caminhoneira tomba veículo após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma caminhoneira de 45 anos ficou ferida após a carreta que conduzia tombar depois de uma freada brusca para evitar o atropelamento de um motociclista, na manhã desta terça-feira (25), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


O acidente aconteceu nas proximidades de uma empresa de mármore. Segundo a Polícia Militar, a motorista seguia no sentido BR 101 – Cachoeiro quando viu um motociclista cair na pista. Para não atingi-lo, ela fez uma manobra e parou a carreta, que estava carregada com um bloco de pedra.


A caminhoneira relatou aos policiais que, após a parada, o veículo começou a deslizar para o lado direito por causa da quantidade de barro na pista, proveniente das obras realizadas no trecho. A carreta acabou tombando às margens da rodovia. A pista não precisou ser interditada. Funcionários da empresa responsável pelas obras fizeram a sinalização do local e auxiliaram no controle do trânsito.


A motorista sofreu um corte no supercílio e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O filho da caminhoneira também foi ao local para organizar a remoção do veículo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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