Filha é presa por manter mãe em cárcere e pegar aposentadoria em Cariacica

Uma mulher de 49 anos foi presa suspeita de manter a própria mãe, de 86 anos, em cárcere privado e de se apropriar da aposentadoria da idosa, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O caso foi descoberto na terça-feira (25), quando a outra filha da vítima, de 52 anos, foi visitar a mãe.





A suspeita não está tendo o nome divulgado para não identificar a vítima. Segundo a Polícia Militar, a idosa contou que vivia no segundo andar da residência e era impedida de sair do imóvel. Ela também relatou que não tinha mais acesso ao próprio celular e que sua aposentadoria estava sob posse da filha mais nova.





Ainda de acordo com a PM, quando a filha mais velha tentou retirar a mãe da casa, a suspeita tentou impedir. As duas irmãs entraram em luta corporal, e a idosa também ficou ferida. As três mulheres tiveram ferimentos leves pelo corpo. A filha mais nova foi encaminhada à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.





De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 49 anos foi autuada em flagrante por lesão corporal, injúria, cárcere privado e pelo crime previsto no artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa, que trata da apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa. As autuações ocorreram no âmbito da Lei Maria da Penha.