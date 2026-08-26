Suspeito de matar mulher encontrada em geladeira é preso no ES

Silas Santos Fontoura, de 40 anos, suspeito de matar a companheira, Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 anos, foi preso no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). O corpo da mulher havia sido encontrado dentro de uma geladeira em uma residência em Montanha. Segundo a Polícia Civil, Silas também tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio na Bahia.





O corpo de Benedita foi encontrado na noite de sexta-feira (21), em uma residência no Centro de Montanha. Segundo as investigações da delegacia do município, a mulher estava desaparecida havia cerca de uma semana, enquanto Silas não era visto desde terça-feira (18).





Desconfiado do desaparecimento do casal, o locatário da residência arrombou a porta do imóvel e encontrou o corpo da mulher. A Polícia Científica foi acionada e, durante a perícia, identificou perfurações em diferentes partes do corpo de Benedita.





A prisão foi realizada por equipes das delegacias de Jaguaré e Montanha. Outros detalhes sobre a prisão e a investigação serão apresentados pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26), na Chefatura da Polícia Civil.