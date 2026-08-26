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Norte do ES

Suspeito de matar mulher encontrada em geladeira é preso no ES

Silas Santos Fontoura foi localizado no Centro de São Mateus e também tinha mandado de prisão em aberto por homicídio na Bahia

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 21:02

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 ago 2026 às 21:02
Silas Santos Fontoura, de 40 anos, é procurado pelo feminicídio de Benedita de Jesus Rodrigues, de 59
Silas Santos Fontoura, 40 anos, foi preso por envolvimento na morte de Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 Divulgação | PCES

Silas Santos Fontoura, de 40 anos, suspeito de matar a companheiraBenedita de Jesus Rodrigues, de 59 anos, foi preso no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). O corpo da mulher havia sido encontrado dentro de uma geladeira em uma residência em Montanha. Segundo a Polícia Civil, Silas também tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio na Bahia.


O corpo de Benedita foi encontrado na noite de sexta-feira (21), em uma residência no Centro de Montanha. Segundo as investigações da delegacia do município, a mulher estava desaparecida havia cerca de uma semana, enquanto Silas não era visto desde terça-feira (18).


Desconfiado do desaparecimento do casal, o locatário da residência arrombou a porta do imóvel e encontrou o corpo da mulher. A Polícia Científica foi acionada e, durante a perícia, identificou perfurações em diferentes partes do corpo de Benedita.


A prisão foi realizada por equipes das delegacias de Jaguaré e Montanha. Outros detalhes sobre a prisão e a investigação serão apresentados pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26), na Chefatura da Polícia Civil.

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