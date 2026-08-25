Cinelli pede à Apex para retirar seu nome como gestor do grupo

O empresário Fernando Cinelli formalizou à Apex, nesta terça-feira (25), a renúncia a todos os cargos de administração, direção, gerência ou representação que ainda constem em seu nome nas empresas do grupo. Em notificação extrajudicial e manifestação apresentada à 7ª Vara Cível de Vitória, ele também exige que seu nome seja retirado dos registros oficiais das companhias no prazo de 48 horas.





A Apex foi procurada para comentar o pedido do Cinelli, mas não enviou resposta até a publicação deste texto.





Cinelli foi afastado da presidência e do Conselho de Administração da Apex Partners em 5 de agosto. Segundo os documentos apresentados à Justiça, a decisão determinou seu afastamento imediato de funções de administração e representação, com revogação de mandatos e poderes. No dia seguinte, a companhia comunicou ao mercado a saída e informou que Marcelo Murad assumiria a presidência de forma interina.





Desde o afastamento, Cinelli diz não ter mais acesso aos sistemas internos, e-mails corporativos, documentos ou informações do grupo e não participa de decisões operacionais, financeiras ou societárias, conforme documento divulgado nesta terça (25). Apesar disso, ele afirma que seu nome ainda aparece como administrador, diretor, conselheiro ou representante legal de diversas empresas do conglomerado, que reúne mais de 150 sociedades.





A renúncia foi formalizada com efeitos retroativos a 5 de agosto. Segundo Cinelli, a medida busca deixar claro que ele não exerce mais qualquer função no grupo e evitar que seu nome seja associado a atos, contratos, dívidas ou decisões tomadas depois de seu afastamento.