Apex aponta movimentações financeiras "sem justificativa" de Fernando Cinelli desde 2022

Em nova manifestação na Justiça, os advogados da Apex Partners informaram que as movimentações financeiras "sem justificativa plausível ou lastro regular" que teriam sido feitas pelo presidente afastado da plataforma de investimentos, Fernando Cinelli, já se davam em agosto de 2022. Ou seja, quatro anos antes do estouro da crise. Em pedido enviado ao juiz Marcos Pereira Sanches, da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, para que o bloqueio de bens de Cinelli seja ampliado em R$ 23,2 milhões, o advogado José Carlos Stein Júnior faz uma lista das "movimentações irregulares, extraídas dos registros internos da companhia":



Entre agosto de 2022 e agosto de 2026, foram R$ 17,23 milhões em "transferências de recursos sem contrato localizado". Empresa envolvida: ABM Partnership Investimentos;



Entre abril de 2025 e fevereiro de 2026, R$ 1,83 milhão em "remuneração de conselheiro e de administrador". Empresa envolvida: Apex Partners S/A e BRM Apex Associados CSC LTDA;



Entre dezembro de 2022 e junho de 2026, R$ 53,2 mil em "parcelamentos de tributos em nome de Fernando". Empresa envolvida: BRM Apex Associados CSC LTDA e BRM Apex Operações LTDA;



Em julho de 2026, R$ 1,56 milhão em "compra de instrumentos financeiros identificada como Aporte Propósito Previdência". Empresa envolvida: ABM Partnership Investimentos;



Entre setembro de 2024 e fevereiro de 2026, R$ 2,57 milhões em "parcelamentos de tributos em nome de Fernando". Empresa envolvida: BRM Apex Associados CSC LTDA e BRM Apex Operações LTDA.



"Todas as movimentações ora noticiadas encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos disponíveis. (...) Tais informações podem ser objeto de complementação futura à medida que novos elementos sejam identificados pela auditoria em curso", pontua o advogado na petição encaminhada ao magistrado na noite desta terça-feira (18). Pela manhã, o juiz havia determinado a quebra do sigilo bancário e a indisponibilidade de bens do presidente afastado do grupo, citando movimentação sem lastro jurídico no valor de R$ 5 milhões.



Fernando Cinelli e o diretor financeiro, Eduardo Siqueira, foram afastados de suas funções, em 5 de agosto, após os sócios identificarem "inconsistências financeiras na companhia".



Por nota, o empresário Fernando Antonio Kulnig Cinelli informa ser fundador da Apex Partners e que “está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas”. Finaliza acrescentando que “com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade”.