Fundos de investimentos ligados à Apex Partners seguem sofrendo

Os fundos de investimento ligados à Apex Partners, plataforma capixaba de investimentos que enfrenta grave crise, seguem desvalorizando. O BTG Pactual, administrador de carteira da maioria deles, segue reportando a situação. Na terça-feira (11), em fato relevante reportado aos cotistas, a instituição financeira deu a seguinte explicação sobre o Carbyne Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, que tem 18 cotistas e R$ 57 milhões em patrimônio: "no dia 6 de agosto de 2026, o Fundo teve um impacto negativo em seu patrimônio líquido correspondente a -35,21% em comparação ao patrimônio líquido em 5 de agosto de 2026, em virtude de remarcações de debêntures investidas pelo Fundo".



No dia 6 de agosto, mesmo dia da enorme desvalorização do fundo, saiu a informação de que Fernando Cinelli havia sido afastado da presidência da Apex e Eduardo Siqueira da diretoria financeira sob a acusação de gestão temerária. O Carbyne Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investia em cotas de fundos ligados à Apex e em debêntures - apontadas pelo BTG como responsáveis pela queda - emitidas pela Rhino Securitizadora, uma fintech capixaba que converte os recebíveis em diferentes debêntures lastreadas nos títulos comprados.



A situação é pior no BRM Carbyne Crédito Estruturado FIC (Fundo de Investimentos em Cotas) de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que teve uma desvalorização de 70,8%. São mais de 900 cotistas e R$ 160 milhões de patrimônio. De acordo com o fato relevante do BTG, o motivo foi a "desvalorização dos ativos do MIB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada". O MIB é um fundo gerido pela Contea Capital, empresa especializada em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios comprada pela Apex em maio passado. No dia 6 de agosto, o BTG travou os saques deste fundo.



A Carbyne é a gestora de ativos da Apex. No mercado financeiro, o administrador cuida da infraestrutura legal, contábil e operacional do fundo. O gestor, por sua vez, toma as decisões de compra e venda de ativos em busca de resultado.