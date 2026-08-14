Galeria do ES celebra 18 anos com jantar e concerto em Pedra Azul

Sextou!
Movimento Cidade na Prainha
Está chegando a hora! A Prainha, em Vila Velha, já está pronta para mais uma edição do Movimento Cidade, o maior festival de artes do Espírito Santo. Serão 22 horas de programação, entre os dias 14 e 16 de agosto, com nomes como Zeca Pagodinho, Emicida, Gaby Amarantos, João Gomes, Marcelo D2, Marina Sena, Rachel Reis e uma potente seleção de artistas regionais. Com uma programação que passeia por diferentes estilos e linguagens, o evento também reúne cinema, cultura popular, DJs e intervenções artísticas, em um verdadeiro encontro de arte e cultura.
Em Chicago (EUA)
MedSênior é destaque internacional
Dois trabalhos científicos desenvolvidos por especialistas da MedSênior foram selecionados pela Radiological Society of North America (RSNA), uma das mais respeitadas organizações dedicadas ao avanço da radiologia e da medicina diagnóstica no mundo. Escolhidos entre milhares de submissões, os estudos destacam a importância dos exames de imagem no cuidado à pessoa idosa, reforçando o compromisso da operadora com uma assistência baseada em conhecimento científico, inovação e medicina preventiva. Os estudos foram produzidos pelas médicas Júlia Anjos e Paula Beccalli Milli, com a colaboração de Mayne Brandão e Júlia Brunelli, e serão apresentados em novembro, em Chicago, nos Estados Unidos.
Joias para a pele
As criações de Ivana Izoton ganham um jeito especial de serem usadas nesta sexta-feira (14), durante mais uma edição do Piercing Day da designer. Das 13h às 18h, na loja da Praia do Canto, Bianca Borges comanda o encontro, realizado exclusivamente com joias da marca.
Em Cachoeiro
A contadora e membro do CRC-ES Mulher, Claudiane Macedo, participa nesta sexta-feira (14), da II Feira de Profissões e Empreendedorismo (TransformAção: Futuro em Movimento), promovida pelo Polo Serrano em Vargem Grande do Soturno.
Beach tennis
A jovem atleta de Beach Tennis Victória dos Santos foi convocada pela Federação do Espírito Santo para representar o estado na Copa das Federações de Beach Tennis, na categoria Sub-14. A competição acontece entre os dias 17 e 22 de novembro, em Vila Velha, e reunirá atletas representantes das federações de todo o país, além do Distrito Federal.
Em Viana
Artes visuais, ancestralidade afro-brasileira e música se encontram no Rock in Arte, evento que será realizado nesta sexta-feira (14), no Espaço Quintal da Cultura, no bairro Soteco, em Viana. A programação reúne uma exposição do artista visual Antônio Avelar Borges e um show acústico do músico Angelo Machado.
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