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Renata Rasseli

Galeria do ES celebra 18 anos com jantar e concerto em Pedra Azul

Gorete Thorey recebeu convidados na Fazenda Camocim e menu dos chefs Suely Faiçal e Renato Caleffi

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

14 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Aurea Aroso, Gorete Thorey e Pedro Ronchi
Aurea Aroso, a anfitriã Gorete Thorey e Pedro Ronchi Hélio Filho
Gorete Thorey recebeu convidados para celebrar os 18 anos de sua galeria, no sábado (08), na Fazenda Camocim,  em Pedra Azul. A noite reuniu colecionadores, artistas e amigos para um jantar musical. 

O pianista britânico Connor Haraghty comandou o concerto da festa, acompanhado de videoarrte da artista brasileira radicada em Dubai,  Elizabeth Dorazio.
 
Após a apresentação, os convidados apreciaram um jantar assinado pelos chefs Suely Faiçal e Renato Caleffi. 
Café de negócios
Erly Vieira CEO da LeCard, Leonelle Lamas Presidente da Ases, Rafael Ribeiro vice-presidente Ases.
Erly Vieira, CEO da LeCard; a presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases) Leonelle Lamas e  Rafael Ribeiro,  vice-presidente da Ases:  no 236º Café de Negócios da Ases, nesta quarta-feira (12), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Na ocasião, foi realizada a palestra “Saúde Mental Gera Lucro: Como a NR-1 Transforma Empresas em Negócios Sustentáveis”.
. Fabricio Lima

Sextou!

Movimento Cidade na Prainha

Está chegando a hora! A Prainha, em Vila Velha, já está pronta para mais uma edição do Movimento Cidade, o maior festival de artes do Espírito Santo. Serão 22 horas de programação, entre os dias 14 e 16 de agosto, com nomes como Zeca Pagodinho, Emicida, Gaby Amarantos, João Gomes, Marcelo D2, Marina Sena, Rachel Reis e uma potente seleção de artistas regionais. Com uma programação que passeia por diferentes estilos e linguagens, o evento também reúne cinema, cultura popular, DJs e intervenções artísticas, em um verdadeiro encontro de arte e cultura.

Reforma em debate
Pedro Gomes, Alexandre Malta e Samir Nemer
O auditor fiscal Pedro Gomes, o presidente da AvenpesBR, Alexandre Malta, e o advogado e mestre em Direito Tributário Samir Nemer, durante o Painel AvenpesBR – Reforma Tributária e Fundo de Compensação, em Vitória. Gomes e Nemer participaram como palestrantes, enquanto Malta mediou o debate sobre procedimentos, impactos e a preparação das empresas para as mudanças tributárias. Divulgação

Em Chicago (EUA)

MedSênior é destaque internacional

Dois trabalhos científicos desenvolvidos por especialistas da MedSênior foram selecionados pela Radiological Society of North America (RSNA), uma das mais respeitadas organizações dedicadas ao avanço da radiologia e da medicina diagnóstica no mundo. Escolhidos entre milhares de submissões, os estudos destacam a importância dos exames de imagem no cuidado à pessoa idosa, reforçando o compromisso da operadora com uma assistência baseada em conhecimento científico, inovação e medicina preventiva. Os estudos foram produzidos pelas médicas Júlia Anjos e Paula Beccalli Milli, com a colaboração de Mayne Brandão e Júlia Brunelli, e serão apresentados em novembro, em Chicago, nos Estados Unidos.

Café na telona
Michel Tesch, Subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Marcus Magalhães, presidente do sindicato dos corretores de café do Estado do ES, Raul Guizelini, fundador da TERRAFÉ e Matheus Magalhães, sócio do Café Raízes
O Cine Jardins, em Vitória, foi palco da pré-estreia da segunda temporada de Além da Xícara, produção da TERRAFÉ sobre as histórias de famílias do Caparaó que ajudaram a colocar o Espírito Santo entre os grandes nomes dos cafés especiais. A sessão reuniu produtores, convidados e apaixonados pela cafeicultura. Em três novos episódios, a produção apresenta histórias da Família Lacerda, do Sítio Cordilheiras e da Família Protázio, revelando o trabalho e a tradição que existem antes de cada café chegar à xícara. As duas temporadas de Além da Xícara já estão disponíveis no YouTube. Na foto: Michel Tesch, Subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Marcus Magalhães, presidente do sindicato dos corretores de café do Estado do ES, Raul Guizelini, fundador da TERRAFÉ e Matheus Magalhães, sócio do Café Raízes.  Bruno Lira

Joias para a pele
As criações de Ivana Izoton ganham um jeito especial de serem usadas nesta sexta-feira (14), durante mais uma edição do Piercing Day da designer. Das 13h às 18h, na loja da Praia do Canto, Bianca Borges comanda o encontro, realizado exclusivamente com joias da marca.


Em Cachoeiro

A contadora e membro do CRC-ES Mulher, Claudiane Macedo, participa nesta sexta-feira (14), da II Feira de Profissões e Empreendedorismo (TransformAção: Futuro em Movimento), promovida pelo Polo Serrano em Vargem Grande do Soturno.

Beach tennis
A jovem atleta de Beach Tennis Victória dos Santos foi convocada pela Federação do Espírito Santo para representar o estado na Copa das Federações de Beach Tennis, na categoria Sub-14. A competição acontece entre os dias 17 e 22 de novembro, em Vila Velha, e reunirá atletas representantes das federações de todo o país, além do Distrito Federal. 

Em Viana
Artes visuais, ancestralidade afro-brasileira e música se encontram no Rock in Arte, evento que será realizado nesta sexta-feira (14), no Espaço Quintal da Cultura, no bairro Soteco, em Viana. A programação reúne uma exposição do artista visual Antônio Avelar Borges e um show acústico do músico Angelo Machado.

No Chile
O produtor de eventos Wérliton Machado em clima de inverno nas montanhas chilenas.
O produtor de eventos Wérliton Machado deu uma pausa na sua agenda para curtir famosas estações de esqui, vinhos e alta gastronomia, no Chile. Neste final de semana, ele assina a Expo Linhares e em setembro embarca para o Rio com o Rock in Rio Academy.  Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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