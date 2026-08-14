Galeria do ES celebra 18 anos com jantar e concerto em Pedra Azul

Gorete Thorey recebeu convidados para celebrar os 18 anos de sua galeria, no sábado (08), na Fazenda Camocim, em Pedra Azul. A noite reuniu colecionadores, artistas e amigos para um jantar musical.





O pianista britânico Connor Haraghty comandou o concerto da festa, acompanhado de videoarrte da artista brasileira radicada em Dubai, Elizabeth Dorazio.

Após a apresentação, os convidados apreciaram um jantar assinado pelos chefs Suely Faiçal e Renato Caleffi.