Elisa Lucinda e Gabriel Demarchi encantam plateia com “O Princípio do Mundo” em Vitória

Estrelado pela atriz, poeta e escritora capixaba Elisa Lucinda e pelo jovem ator Gabriel Demarchi, o espetáculo “O Princípio do Mundo” encantou o público no último final de semana, no Teatro da Ufes, em Vitória. Com estrutura totalmente poética, a montagem realiza um desdobramento sobre o fundamento do matriarcado e a orfandade do mundo contemporâneo.





Na peça, Elisa Lucinda revisita a ancestralidade africana para viver a Mãe do Mundo, mergulhando ao lado de seu jovem aprendiz numa saga de cenas que discorrem sobre os perigos da humanidade quando ela se distancia dos fundamentos matriarcais.





Assinado por Elisa e pela diretora Geovana Pires - a dupla que forma a Companhia da Outra - o texto cênico é todo escrito com rimas e embalado ao som do kamale ngoni. Também conhecido como harpa africana, o instrumento é executado por Gabriel Demarchi, de 15 anos, que faz sua estreia nos palcos.





Após o espetáculo, em clima familiar, os artistas reencontraram parentes capixabas e receberam o público para fotos.