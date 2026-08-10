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Renata Rasseli

Elisa Lucinda e Gabriel Demarchi encantam plateia com “O Princípio do Mundo” em Vitória

A peça foi apresentada no final de semana, no Teatro da Ufes

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 11:22

Publicado em 

10 ago 2026 às 11:22
Renata Rasseli

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Renata Rasseli Renata Rasseli
Elisa Lucinda, Gabriel Demarchi e o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges, na estreia da peça O Princípio do Mundo
Elisa Lucinda, Gabriel Demarchi e o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges, na estreia da peça O Princípio do Mundo Daniella Spadeto

Estrelado pela atriz, poeta e escritora capixaba Elisa Lucinda e pelo jovem ator Gabriel Demarchi, o espetáculo “O Princípio do Mundo” encantou o público no último final de semana, no Teatro da Ufes, em Vitória. Com estrutura totalmente poética, a montagem realiza um desdobramento sobre o fundamento do matriarcado e a orfandade do mundo contemporâneo. 


Na peça, Elisa Lucinda revisita a ancestralidade africana para viver a Mãe do Mundo, mergulhando ao lado de seu jovem aprendiz numa saga de cenas que discorrem sobre os perigos da humanidade quando ela se distancia dos fundamentos matriarcais.


Assinado por Elisa e pela diretora Geovana Pires - a dupla que forma a Companhia da Outra - o texto cênico é todo escrito com rimas e embalado ao som do kamale ngoni. Também conhecido como harpa africana, o instrumento é executado por Gabriel Demarchi, de 15 anos, que faz sua estreia nos palcos. 


Após o espetáculo, em clima familiar, os artistas reencontraram parentes capixabas e receberam o público para fotos. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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