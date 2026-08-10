Veja como foi a convenção nacional de arquitetos no ES

O Salão São Tiago e o Pátio Interno do Palácio Anchieta receberam, na quarta-feira (05), a cerimônia de abertura da 52ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), que pela primeira vez é realizada no Espírito Santo.





O evento reuniu arquitetos, urbanistas, empresários e representantes do setor de diversas regiões do Brasil, consolidando Vitória como o centro das discussões sobre o futuro da arquitetura até este sábado. A solenidade foi conduzida pelo presidente da AsBEA/ES, Heliomar Venâncio, anfitrião da convenção, seguido pelo presidente da AsBEA Brasil, Ronaldo Martins.





Um dos momentos mais marcantes da noite foi a presença surpresa do arquiteto paulista Alberto Rubens Botti, fundador e primeiro presidente da AsBEA. Aos 95 anos, completados justamente na data da abertura, Botti antecipou sua chegada a Vitória para prestigiar o evento e foi calorosamente recebido pela arquiteta e primeira-dama do Estado, Vívian Coser, que se emocionou ao agradecer sua trajetória e conduziu um animado "Parabéns pra Você" durante o coquetel.





A programação contou ainda com pronunciamento do vice-presidente do Centrorochas, Fábio Cruz, e palestra magna de Rafael Quick, que defendeu uma arquitetura capaz de transformar cidades a partir da sensibilidade, das pessoas e da valorização dos contextos sociais.





O clima de celebração se estendeu ao Pátio Interno do Palácio Anchieta, onde convidados participaram de um coquetel de confraternização, com trilha sonora da DJ Larissa Tantan.