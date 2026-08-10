Veja como foi a convenção nacional de arquitetos no ES

O Salão São Tiago e o Pátio Interno do Palácio Anchieta receberam, na quarta-feira (05), a cerimônia de abertura da 52ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), que pela primeira vez é realizada no Espírito Santo.
O evento reuniu arquitetos, urbanistas, empresários e representantes do setor de diversas regiões do Brasil, consolidando Vitória como o centro das discussões sobre o futuro da arquitetura até este sábado. A solenidade foi conduzida pelo presidente da AsBEA/ES, Heliomar Venâncio, anfitrião da convenção, seguido pelo presidente da AsBEA Brasil, Ronaldo Martins.
Um dos momentos mais marcantes da noite foi a presença surpresa do arquiteto paulista Alberto Rubens Botti, fundador e primeiro presidente da AsBEA. Aos 95 anos, completados justamente na data da abertura, Botti antecipou sua chegada a Vitória para prestigiar o evento e foi calorosamente recebido pela arquiteta e primeira-dama do Estado, Vívian Coser, que se emocionou ao agradecer sua trajetória e conduziu um animado "Parabéns pra Você" durante o coquetel.
A programação contou ainda com pronunciamento do vice-presidente do Centrorochas, Fábio Cruz, e palestra magna de Rafael Quick, que defendeu uma arquitetura capaz de transformar cidades a partir da sensibilidade, das pessoas e da valorização dos contextos sociais.
O clima de celebração se estendeu ao Pátio Interno do Palácio Anchieta, onde convidados participaram de um coquetel de confraternização, com trilha sonora da DJ Larissa Tantan.
Na Mec Show 2026
Associativismo empresarial
A Mec Show 2026 também é palco para o fortalecimento do associativismo empresarial. A presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases), Leonelle Lamas, e diretores da entidade ficaram mobilizados durante os três dias da feira, recepcionando empresários no estande da associação, visitando associados expositores e apresentando o trabalho desenvolvido pela instituição a empresas interessadas em integrar o quadro associativo. Na foto: Priscila Peisino Andrade, da Energia Sola; a diretora da Ases, Jaqueline Bertranda; a presidente da Ases, Leonelle Lamas; e Danielle Fonseca da Negrini, da Negrini Paisagismo.
Mercado imobiliário
Novas formas de morar
O conceito de wellness ganha força no mercado imobiliário. Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica aponta que o bem-estar influencia positivamente a decisão de compra para 78% dos brasileiros. A tendência vem orientando projetos residenciais que incorporam áreas de lazer, contato com a natureza e espaços pensados para a rotina dos moradores. “O mercado imobiliário está cada vez mais atento à qualidade de vida. O bem-estar deixou de ser um diferencial e passou a ser um elemento central nos projetos residenciais”, afirma Pedro Setúbal, gerente comercial da Sá Cavalcante.