Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Veja como foi a convenção nacional de arquitetos no ES
Renata Rasseli

Veja como foi a convenção nacional de arquitetos no ES

52ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), que pela primeira vez é realizada no Estado

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

10 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Heliomar Venâncio, Vivian Coser e Marcio Porto
Heliomar Venâncio, Vivian Coser e Marcio Porto Cloves Louzada

O Salão São Tiago e o Pátio Interno do Palácio Anchieta receberam, na quarta-feira (05), a cerimônia de abertura da 52ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), que pela primeira vez é realizada no Espírito Santo. 


O evento reuniu arquitetos, urbanistas, empresários e representantes do setor de diversas regiões do Brasil, consolidando Vitória como o centro das discussões sobre o futuro da arquitetura até este sábado. A solenidade foi conduzida pelo presidente da AsBEA/ES, Heliomar Venâncio, anfitrião da convenção, seguido pelo presidente da AsBEA Brasil, Ronaldo Martins.


Um dos momentos mais marcantes da noite foi a presença surpresa do arquiteto paulista Alberto Rubens Botti, fundador e primeiro presidente da AsBEA. Aos 95 anos, completados justamente na data da abertura, Botti antecipou sua chegada a Vitória para prestigiar o evento e foi calorosamente recebido pela arquiteta e primeira-dama do Estado, Vívian Coser, que se emocionou ao agradecer sua trajetória e conduziu um animado "Parabéns pra Você" durante o coquetel. 


A programação contou ainda com pronunciamento do vice-presidente do Centrorochas, Fábio Cruz, e palestra magna de Rafael Quick, que defendeu uma arquitetura capaz de transformar cidades a partir da sensibilidade, das pessoas e da valorização dos contextos sociais.  


O clima de celebração se estendeu ao Pátio Interno do Palácio Anchieta, onde convidados participaram de um coquetel de confraternização, com trilha sonora da DJ Larissa Tantan. 

No Rio Grande do Sul
Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz visitou a empresa Orquídea Alimentos, no Rio Grande do Sul
Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz visitou a empresa Orquídea Alimentos, no Rio Grande do Sul, uma das maiores empresas da região Sul do Brasil, com capacidade de moagem de trigo em torno de 48 mil toneladas por mês. Juntamente com o CEO Flávio Schiavone e o consultor Elcio Alves, Eduarda conheceu o Moinho Tondo, que faz parte da estrutura da empresa, que tem unidades em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, São Paulo e Santana de Parnaíba e é fornecedora de grandes empresas nacionais e multinacionais. O encontro foi marcado por troca de experiências e aproximação entre as empresas. Na foto, Marcelo e Rogério Tondo, Eduarda Buaiz, Elcio Alves, Flávio Schiavone e Felipe Tondo. Divulgação

Na Mec Show 2026

Priscila Peisino Andrade, Jaqueline Bertranda, Leonelle Lamas e Danielle Fonseca da Negrini
Priscila Peisino Andrade, Jaqueline Bertranda, Leonelle Lamas e Danielle Fonseca da Negrini Divulgação

Associativismo empresarial

A Mec Show 2026 também é palco para o fortalecimento do associativismo empresarial. A presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases), Leonelle Lamas, e diretores da entidade ficaram mobilizados durante os três dias da feira, recepcionando empresários no estande da associação, visitando associados expositores e apresentando o trabalho desenvolvido pela instituição a empresas interessadas em integrar o quadro associativo. Na foto: Priscila Peisino Andrade, da Energia Sola; a diretora da Ases, Jaqueline Bertranda; a presidente da Ases, Leonelle Lamas; e Danielle Fonseca da Negrini, da Negrini Paisagismo.

No Rio
Semana da Gastronomia e Cultura Regional, promovida pelo Sistema Fecomércio-ES, no Rio de Janeiro
O Senac-ES levou a gastronomia capixaba ao Rio de Janeiro durante a Semana da Gastronomia e Cultura Regional, realizada no Restaurante Senac Downtown. Com o tema "Comer, Rezar e Amar no Espírito Santo", a programação apresentou pratos inspirados na culinária regional preparados pelos chefs e instrutores do Senac-ES. Na foto, o vice-cônsul Can Zeng, Ana Isabella Almeida, gerente de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, a cônsul-geral Tian Min, Marcus Magalhães, diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, e Bruno Emílio, secretário executivo da Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES). Divulgação

Mercado imobiliário

Novas formas de morar

O conceito de wellness ganha força no mercado imobiliário. Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica aponta que o bem-estar influencia positivamente a decisão de compra para 78% dos brasileiros. A tendência vem orientando projetos residenciais que incorporam áreas de lazer, contato com a natureza e espaços pensados para a rotina dos moradores. “O mercado imobiliário está cada vez mais atento à qualidade de vida. O bem-estar deixou de ser um diferencial e passou a ser um elemento central nos projetos residenciais”, afirma Pedro Setúbal, gerente comercial da Sá Cavalcante.

Encontro
Aline Nunes, Moacir Lellis e Roberta Bonelli
Moacir Lellis, presidente do Sinepe/ES, e Roberta Bonelli, vice-presidente da entidade, receberam Aline Nunes, gerente de Monitoramento e Projetos Estratégicos da Secti-ES, durante a cerimônia de posse da diretoria e dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal da entidade, em Vila Velha. O encontro reuniu gestores, mantenedores, diretores e autoridades da área educacional. Jefferson Rocio

Veja Também 

Renata Pacheco, Liseta Fonseca, Sandra Fonseca, Manu Arantes Fonseca

Sandra Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Marcos Milaneze, Ronaldo Cruz, José Maria Cola e Luiz Alberto Carvalho

Veja quem prestigiou a Mec Show 2026, a maior feira industrial do ES

Rafael, Ligia, Lucas Ferrari e Victoria Nodari

Veja quem prestigiou o ES Fashion 2026 na Praça do Papa

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Arquitetura Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O animal foi devolvido a uma área de mata segura
Bicho-preguiça é resgatado às margens da BR 101 em São Mateus; vídeo
Imagem de destaque
Cardápio saudável: 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para o almoço da semana
O colombiano Marco Antônio Heredia Viveros, ex-marido de Maria da Penha, é preso por conceder entrevista, proibida por determinação judicial
Ex-marido de Maria da Penha é preso no RN por descumprir medida protetiva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados