Sandra Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Educação financeira

A chef Bia Delmaestro promove uma iniciativa pioneira de ESG e gestão de pessoas no setor gastronômico capixaba. No próximo dia 10 de agosto, às 15h, o Caçarola Bistrot sedia uma mentoria de educação financeira conduzida por consultores do Banestes. O encontro colocará em pauta o planejamento doméstico e a conscientização sobre os riscos das apostas online (bets) na saúde financeira e mental dos trabalhadores.



Na CasaCor ES

As irmãs e sócias da Todeschini Vitória, Gabriela Iamonde e Pamela Silva, serão as anfitriãs de uma confraternização na CASACOR ES, na próxima quarta-feira, 12 de agosto. Elas receberão arquitetos, clientes e parceiros no ambiente "Memórias Todeschini", assinado pelo arquiteto João Daniel, que reúne living e espaço gourmet em uma proposta inspirada na valorização dos encontros e das memórias afetivas.





Pré-estreia

Nesta sexta-feira (07), o Cine Jardins, em Vitória, fará a pré-estreia da segunda temporada de Além da Xícara, produção da TERRAFÉ que homenageia famílias do Caparaó. Em linguagem cinematográfica, a obra revela paisagens, tradição e a trajetória das famílias Lacerda, do Sítio Cordilheiras e Protázio, produtores que colecionam reconhecimentos no Coffee of The Year, o principal concurso nacional de cafés especiais do Brasil.





Inclusão

O dia 20 de agosto marcará um momento especial para a Cariacica Down. A instituição inaugura sua Fábrica & Loja Inclusiva, em Jardim América, espaço criado para ampliar oportunidades e promover autonomia por meio do trabalho. O projeto, viabilizado com apoio do Fundo Social do Sicredi, reforça o compromisso com uma sociedade mais inclusiva.