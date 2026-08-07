Sandra Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Querida de RR, Sandra Fonseca, aniversariante do dia 2 de agosto, ganhou festa surpresa, organizada por Renata Pacheco, nesta quinta-feira (06). O almoço, no apê de Renata, reuniu a mãe Liseta, a filha Manu e grandes amigas de Sandrinha. O menu, regado a pratos da cozinha árabe, foi preparado pela chef Nicinha, colaboradora da família de Renata há muitos anos. Para o parabéns pra você, uma torta de Sintra da Lareira Portuguesa e um bolo by Fernando Casagrande. Veja as fotos!
Congresso
Ministros do STJ no ES
Entre os dias 27 e 28 de agosto acontecerá o III Congresso Brasileiro e Capixaba de Direito da Empresa, que reunirá ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), magistrados e especialistas para debater os principais desafios do ambiente empresarial brasileiro. Bruno Finamore, diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE), advogado especialista em Direito Empresarial e um dos organizadores do congresso, destaca que o encontro coloca o Estado no centro das discussões jurídicas nacionais. "Reunir ministros do STJ e grandes especialistas no Espírito Santo fortalece o debate jurídico e aproxima empresários, advogados e magistrados das principais transformações que impactam o ambiente de negócios."
Literatura
Na Academia de Letras
A Academia Espírito-santense de Letras recebe, na segunda-feira (10), a editora, escritora, jornalista, professora universitária, pesquisadora e designer Sandra Medeiros, editora da Revista ÍMÃ, publicação de destaque nacional e internacional. Aberto ao público, o encontro terá uma conversa sobre literatura, edição e os desafios do mercado editorial. Os acadêmicos também pretendem conhecer os bastidores da revista e entender os caminhos que contribuíram para sua ampla repercussão no Brasil e no exterior. A programação acontece às 18 horas, na sede da Academia, ao lado do Palácio Anchieta, em Vitória.
Educação financeira
A chef Bia Delmaestro promove uma iniciativa pioneira de ESG e gestão de pessoas no setor gastronômico capixaba. No próximo dia 10 de agosto, às 15h, o Caçarola Bistrot sedia uma mentoria de educação financeira conduzida por consultores do Banestes. O encontro colocará em pauta o planejamento doméstico e a conscientização sobre os riscos das apostas online (bets) na saúde financeira e mental dos trabalhadores.
Na CasaCor ES
As irmãs e sócias da Todeschini Vitória, Gabriela Iamonde e Pamela Silva, serão as anfitriãs de uma confraternização na CASACOR ES, na próxima quarta-feira, 12 de agosto. Elas receberão arquitetos, clientes e parceiros no ambiente "Memórias Todeschini", assinado pelo arquiteto João Daniel, que reúne living e espaço gourmet em uma proposta inspirada na valorização dos encontros e das memórias afetivas.
Pré-estreia
Nesta sexta-feira (07), o Cine Jardins, em Vitória, fará a pré-estreia da segunda temporada de Além da Xícara, produção da TERRAFÉ que homenageia famílias do Caparaó. Em linguagem cinematográfica, a obra revela paisagens, tradição e a trajetória das famílias Lacerda, do Sítio Cordilheiras e Protázio, produtores que colecionam reconhecimentos no Coffee of The Year, o principal concurso nacional de cafés especiais do Brasil.
Inclusão
O dia 20 de agosto marcará um momento especial para a Cariacica Down. A instituição inaugura sua Fábrica & Loja Inclusiva, em Jardim América, espaço criado para ampliar oportunidades e promover autonomia por meio do trabalho. O projeto, viabilizado com apoio do Fundo Social do Sicredi, reforça o compromisso com uma sociedade mais inclusiva.
Veja Também