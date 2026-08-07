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Renata Rasseli

Sandra Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Renata Pacheco reuniu amigas da aniversariante, nesta quinta-feira (06), na Praia do Canto

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

07 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Renata Pacheco, Liseta Fonseca, Sandra Fonseca, Manu Arantes Fonseca
Renata Pacheco, Liseta Fonseca, a aniversariante Sandra Fonseca, Manu Arantes Fonseca: tarde de parabéns pra você! Renata Rasseli

Querida de RR, Sandra Fonseca, aniversariante do dia 2 de agosto, ganhou festa surpresa, organizada por Renata Pacheco, nesta quinta-feira (06). O almoço, no apê de Renata, reuniu a mãe Liseta, a filha Manu e grandes amigas de Sandrinha. O menu, regado a pratos da cozinha árabe, foi preparado pela chef Nicinha, colaboradora da família de Renata há muitos anos. Para o parabéns pra você, uma torta de Sintra da Lareira Portuguesa e um bolo by Fernando Casagrande. Veja as fotos! 

Jantar
Gustavo Di Cavalcanti, Isabel De Lima, Stefano Di Mauro e Raphael Pontes
Os empresários Stefano Di Mauro e Isabel De Lima receberam convidados para um jantar em seu da Stefano Cucina Italiana, na Praia, em Vila Velha. A noite foi uma oportunidade para apresentar o cardápio da casa,que tem vista para o Convento da Penha. Na foto, Isabel e Stefano são ladeados pelos influenciadores Gustavo Di Cavalcanti e Raphael Pontes. Ronaldo Cobra

Congresso

Ministros do STJ no ES 

Entre os dias 27 e 28 de agosto acontecerá o III Congresso Brasileiro e Capixaba de Direito da Empresa, que reunirá ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), magistrados e especialistas para debater os principais desafios do ambiente empresarial brasileiro. Bruno Finamore, diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE), advogado especialista em Direito Empresarial e um dos organizadores do congresso, destaca que o encontro coloca o Estado no centro das discussões jurídicas nacionais. "Reunir ministros do STJ e grandes especialistas no Espírito Santo fortalece o debate jurídico e aproxima empresários, advogados e magistrados das principais transformações que impactam o ambiente de negócios."

Na CasaCor ES
Daniela Cuzzuol, Edduardo Trigo, Ligia Diniz, Rodrigo Dutra
Edduardo Trigo e Ligia Diniz abriram as portas do SkyBar 400 para celebrar as conexões do elenco da CASACOR ES 2026. Na foto: Daniela Cuzzuol, Edduardo Trigo, Ligia Diniz, Rodrigo Dutra. Divulgação

Literatura

Na Academia de Letras

A Academia Espírito-santense de Letras recebe, na segunda-feira (10), a editora, escritora, jornalista, professora universitária, pesquisadora e designer Sandra Medeiros, editora da Revista ÍMÃ, publicação de destaque nacional e internacional. Aberto ao público, o encontro terá uma conversa sobre literatura, edição e os desafios do mercado editorial. Os acadêmicos também pretendem conhecer os bastidores da revista e entender os caminhos que contribuíram para sua ampla repercussão no Brasil e no exterior. A programação acontece às 18 horas, na sede da Academia, ao lado do Palácio Anchieta, em Vitória.

Terceiro Setor
Heloísa Moraes, Pollyana Paraguassú, Brenda Lima e Deise Couto, da AMAES, no 2º Congresso do Terceiro Setor.
A presidente da AMAES (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo), Pollyana Paraguassú e suas diretoras Heloísa Moraes, Brenda Lima e Deise Couto, marcaram presença no 2º Congresso do Terceiro Setor – Direito e Sustentabilidade, em Vitória. O evento reuniu especialistas para debater governança, reformas e parcerias públicas. Divulgação

Educação financeira
A chef Bia Delmaestro promove uma iniciativa pioneira de ESG e gestão de pessoas no setor gastronômico capixaba. No próximo dia 10 de agosto, às 15h, o Caçarola Bistrot sedia uma mentoria de educação financeira conduzida por consultores do Banestes. O encontro colocará em pauta o planejamento doméstico e a conscientização sobre os riscos das apostas online (bets) na saúde financeira e mental dos trabalhadores.

Na CasaCor ES

As irmãs e sócias da Todeschini Vitória, Gabriela Iamonde e Pamela Silva, serão as anfitriãs de uma confraternização na CASACOR ES, na próxima quarta-feira, 12 de agosto. Elas receberão arquitetos, clientes e parceiros no ambiente "Memórias Todeschini", assinado pelo arquiteto João Daniel, que reúne living e espaço gourmet em uma proposta inspirada na valorização dos encontros e das memórias afetivas.


Pré-estreia

Nesta sexta-feira (07), o Cine Jardins, em Vitória, fará a pré-estreia da segunda temporada de Além da Xícara, produção da TERRAFÉ que homenageia famílias do Caparaó. Em linguagem cinematográfica, a obra revela paisagens, tradição e a trajetória das famílias Lacerda, do Sítio Cordilheiras e Protázio, produtores que colecionam reconhecimentos no Coffee of The Year, o principal concurso nacional de cafés especiais do Brasil.


Inclusão

O dia 20 de agosto marcará um momento especial para a Cariacica Down. A instituição inaugura sua Fábrica & Loja Inclusiva, em Jardim América, espaço criado para ampliar oportunidades e promover autonomia por meio do trabalho. O projeto, viabilizado com apoio do Fundo Social do Sicredi, reforça o compromisso com uma sociedade mais inclusiva.

Na Argentina
O secretário de Turismo do ES, Luciano Machado, na Argentina
O secretário de Turismo do ES, Luciano Machado, está na Argentina para apresentar as belezas capixabas aos "hermanos" e ampliar as conexóes do ES com o país, que inclui um voo experimental de Vitória para Buenos Aires e a Semana do Espírito Santo na Argentina. Na foto: Luciano com Oscar Juárez, a intérprete Alejandra e Gustavo Guimarães.  Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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