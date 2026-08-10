ES se destaca no Ideb, mas sarrafo ainda precisa subir

Ninguém tem dúvidas de que a educação é central para o desenvolvimento: segurança pública, geração de riquezas, redução das desigualdades, produtividade, competitividade, sustentabilidade... não há um aspecto da vida em sociedade que não melhore com educação de qualidade.





O setor está sempre na ponta da língua dos candidatos em ano de eleição, mas quase sempre passando a sensação de que falta profundidade e assertividade nas propostas. Quem almeja um cargo público precisa buscar vias abertas de diálogo com especialistas e profissionais da área, assim como se munir de informações sobre o status do ensino em sua cidade, estado ou país.





Na semana passada, um importante balizador foi divulgado, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, mostrando um país que produz avanços regionais, mas ainda aquém da consolidação de uma educação de ponta compartilhada por todos. As três etapas avaliadas (anos iniciais e finais do ensino fundamental e o ensino médio) tiveram em 2025 o maior valor de toda a série histórica, iniciada em 2005. Mas não conseguiram atingir a meta nas duas últimas etapas.





O Espírito Santo aparece entre os quatro estados mais bem colocados do país em duas das três etapas avaliadas: anos iniciais e ensino médio, mas só superou a meta na primeira etapa. E também figura entre os onze estados brasileiros que, entre 2015 e 2025, tiveram avanço relevante no aprendizado de português e matemática em suas redes de ensino médio.





São resultados que ajudam a traçar estratégias e a formular políticas públicas para a educação nos próximos anos, contribuindo para avanços educacionais consistentes. Nesta edição do Ideb, as 20 primeiras posições do ranking estadual do ensino médio foram ocupadas por escolas estaduais do interior. O que cada uma delas tem implementado nos currículos e na didática para atingirem esse patamar de qualidade? Essa é uma troca que precisa ser buscada.





A educação capixaba é bem avaliada nacionalmente, mas é o país como um todo que precisa avançar substancialmente. E os resultados do Ideb podem ajudar a sinalizar o caminho a ser seguido.