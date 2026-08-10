Por que os avanços do Brasil ainda não geram mobilidade social?

O Brasil vive um paradoxo socioeconômico intrigante. De um lado, os indicadores macroeconômicos e de bem-estar imediato exibem conquistas históricas: o desemprego caiu para 5,4%, no menor patamar da série histórica, a renda média do trabalho atingiu níveis recordes e o país voltou a sair do Mapa da Fome da ONU graças ao combate sistemático à extrema pobreza.





Paralelamente, a democratização do ensino superior triplicou o número de brasileiros com diploma universitário nas últimas duas décadas. No entanto, quando se olha para a estrutura social de longo prazo, a engrenagem do ascensor social parece travada.





Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma criança brasileira nascida entre os 10% mais pobres levaria, em média, nove gerações, cerca de 200 anos, para atingir a renda média da sociedade. Em comparação, a média dos países da OCDE é de quatro gerações, e em países como a Dinamarca, apenas duas.