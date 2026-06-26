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Mercado de trabalho

Taxa de desemprego no Brasil cai para 5,6% no trimestre encerrado em maio, aponta IBGE

IBGE vê 'respostas positivas' do mercado de trabalho, mesmo com juros altos e guerra no Irã; país registra 6,1 milhões de pessoas em busca de vagas

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 10:31

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

26 jun 2026 às 10:31

A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira (26), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).


Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%. No trimestre móvel até abril, a taxa de desocupação estava em 5,8%.


A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.726,00 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa alta de 4,0% em relação ao mesmo trimestre de 2025.


A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 377,7 bilhões no trimestre encerrado em maio, alta de 4,8% ante igual período do ano passado.

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