Caso CazéTV: governo vai exigir aviso de risco de prejuízo após propaganda de bets

PEQUIM - O Ministério da Fazenda emitirá uma determinação que vai exigir um anúncio de prejuízo após a exibição de propagandas de apostas nos moldes feito com as publicidades de cigarro. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante passagem por Pequim nesta sexta-feira (26).





O objetivo, segundo o chefe da Fazenda, é mostrar ao consumidor que as apostas causam prejuízos à saúde e financeiros. A pasta irá atuar, diz, para a medida já esteja valendo para a fase eliminatória da Copa do Mundo.





"Tratei disso com a equipe essa madrugada. Eu vou voltar ao Brasil e vou fazer esse anúncio limitando e responsabilizando ainda mais esse tipo de prática que não é bem-vinda", disse Durigan.