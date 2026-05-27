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Por que anúncios de bets com Kane e Haaland foram vetados do Instagram: 'Irresponsáveis'

O órgão de fiscalização da publicidade no Reino Unido disse que os anúncios dos melhores jogadores de futebol atraem menores de 18 anos.

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 10:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 mai 2026 às 10:32
Imagem BBC Brasil
Harry Kane (à esquerda) e Erling Haaland em um jogo do Tottenham contra o Manchester City em 2023 Crédito: PA Media
Dois anúncios no Instagram com os astros do futebol Harry Kane e Erling Haaland foram banidos no Reino Unido por serem considerados “irresponsáveis”, diz o órgão regulador de publicidade do país.
A Advertising Standards Authority (ASA) disse que os anúncios, que eram de um site de apostas online, violaram o seu código porque Kane e Haaland têm um "forte apelo junto de menores de 18 anos".
A Oddschecker, que publicou as imagens, afirmou que elas eram "principalmente de natureza editorial, e não anúncios" e que havia configurado a conta para ser acessada apenas por maiores de 18 anos.
No entanto, a ASA disse que existe "um número significativo de crianças que não usam sua data real de nascimento ao se inscreverem" no Instagram.
A ASA investigou os anúncios em questão após uma queixa de um pesquisador da Universidade de Bristol.
Um deles mostrava uma imagem de Kane com a legenda: "Harry Kane é o jogador com mais apostas para vencer a Bola de Ouro em 2026 (32% das apostas)", com um emoji de troféu.
O outro mostrava Haaland e trazia a legenda: "Nas últimas 24 horas, a Noruega vencer a Copa do Mundo de 2026 é a aposta mais feita através do oddschecker."
A Cyan Blue Odds Ltd, empresa que opera a Oddschecker, disse reconhecer que exibir grandes jogadores de futebol pode atrair crianças e que havia configurado a conta para que apenas maiores de 18 anos pudessem visualizá-la.
Argumentou que as postagens não eram publicitárias, mas sim conteúdo “editorial” mais geral, razão pela qual não havia nenhum aviso de idade ou mensagem promovendo o jogo responsável.
A ASA rejeitou a defesa, considerando Kane e Haaland "como apresentando alto risco de forte apelo junto a menores de 18 anos".
“Por esses motivos, concluímos que os anúncios eram irresponsáveis e violaram o código”.
Em outra investigação, a ASA concluiu que um outro anúncio no Instagram com um jogador de futebol não violou suas regras.
O anúncio da Betway mostrava uma foto do ex-atacante do Arsenal e agora analista Thierry Henry, mas a ASA disse que é improvável que ele atraia fortemente os menores de 18 anos e, portanto, não violou seu código.

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