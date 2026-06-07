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Turista pula nas Cataratas do Iguaçu para resgatar celular

Caso foi registrado por outros visitantes na manhã de sábado (6). Administração do parque reforçou que a prática é expressamente proibida

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 10:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2026 às 10:36
Turista pulo nas Cataratas do Iguaçu para pegar um celular Reprodução/Redes sociais
Um turista brasileiro pulou nas águas das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), para resgatar um celular que havia caído na manhã deste sábado (6).
O local estava cheio no momento do incidente e outros visitantes registraram a imprudência do homem. Ele ficou pendurado na passarela próxima a uma das quedas d`água, pulou, pegou o aparelho e subiu novamente na estrutura.
Segundo o Boa Noite Paraná, os bombeiros civis do Parque Nacional do Iguaçu agiram rapidamente, acompanharam o turista até o final do passeio e, em seguida, o retiraram do parque.
O Parque Nacional do Iguaçu reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotos ou recuperar objetos.
Em abril deste ano, uma operação de limpeza feita no parque retirou 383 kg de moedas do leito do rio Iguaçu.
O hábito de jogar moedas nas cataratas para fazer pedidos ou desejos virou uma superstição entre parte dos visitantes, mas é proibido e causa riscos ambientais.
Também foram recolhidos óculos, garrafas, bonés e outros objetos pessoais derrubados por visitantes nas passarelas e em outros pontos próximos das águas. A limpeza foi feita por uma equipe da concessionária e por voluntários, com o uso de equipamentos como capacete e corda de rapel.

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