Turista pula nas Cataratas do Iguaçu para resgatar celular

Turista pulo nas Cataratas do Iguaçu para pegar um celular Reprodução/Redes sociais

Um turista brasileiro pulou nas águas das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), para resgatar um celular que havia caído na manhã deste sábado (6).

O local estava cheio no momento do incidente e outros visitantes registraram a imprudência do homem. Ele ficou pendurado na passarela próxima a uma das quedas d`água, pulou, pegou o aparelho e subiu novamente na estrutura.

Segundo o Boa Noite Paraná, os bombeiros civis do Parque Nacional do Iguaçu agiram rapidamente, acompanharam o turista até o final do passeio e, em seguida, o retiraram do parque.

O Parque Nacional do Iguaçu reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotos ou recuperar objetos.

Em abril deste ano, uma operação de limpeza feita no parque retirou 383 kg de moedas do leito do rio Iguaçu.

O hábito de jogar moedas nas cataratas para fazer pedidos ou desejos virou uma superstição entre parte dos visitantes, mas é proibido e causa riscos ambientais.