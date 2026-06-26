Publicidade de bets deve ser proibida como a de cigarros

A Copa do Mundo é um daqueles momentos capazes de reunir milhões de pessoas diante da televisão. É justamente por essa capacidade de mobilização coletiva que preocupa o crescente espaço ocupado pelas casas de apostas esportivas durante as transmissões do torneio, especialmente em plataformas digitais como a CazéTV, alvo de críticas nas redes sociais pela quantidade de anúncios de bets exibidos a um público amplo.





Em diversos países e culturas mundo afora é comum que as pessoas apostem em esportes e eventos em geral, por exemplo. O ato pode ser e parecer inofensivo para a maioria dos indivíduos, contudo, é preocupante a naturalização de uma atividade que envolve riscos econômicos e psicológicos relevantes, apresentada ao espectador como uma forma simples, divertida e acessível de obter dinheiro.





Em muitos momentos da transmissão, a publicidade das bets não aparece como um anúncio isolado, mas como parte integrante do espetáculo esportivo, repetida à exaustão por narradores, comentaristas, influenciadores e ações de marketing. Se não fossem fadados a trazer prejuízos, esses jogos não seriam chamados de jogos de azar. Um bolão seria melhor que perder dinheiro numa bet.