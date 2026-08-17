O que o Agosto Lilás insiste em nos ensinar

A maioria esmagadora dessas agressões não acontece em becos escuros, mas dentro do lugar que deveria simbolizar proteção: o próprio lar. O agressor, em mais de 80% dos casos, é o parceiro ou ex-parceiro íntimo.





Vivemos essa pandemia interminável porque a sociedade insiste em tratar a violência doméstica como um problema privado, o velho e nefasto ditado de que "em briga de marido e mulher não se mete a colher". Essa omissão coletiva concede salvo-conduto para que a dominação masculina progrida do abuso psicológico à agressão física, culminando na morte.





A maioria das vítimas de feminicídio no Brasil jamais havia registrado um boletim de ocorrência ou solicitado medida protetiva. Isso expõe não apenas o medo da retaliação, mas a desconfiança nas redes públicas de apoio e proteção.





O medo feminino é sistêmico. Ele dita a roupa que se veste, o caminho de volta para casa, a forma de falar no ambiente de trabalho e o tom de voz dentro do casamento. As mulheres vivem com medo porque o patriarcado ensina aos homens que o corpo, a mente e as escolhas femininas são extensões de suas vontades.





Quando uma mulher tenta romper o ciclo de violência ou simplesmente exercer sua autonomia, seja pedindo o divórcio, trabalhando fora ou conquistando independência financeira, a resposta do machismo é a punição. O medo não é uma paranoia individual, é uma reação racional a um sistema que cotidianamente relativiza a violência contra a mulher e culpabiliza a vítima.





Historicamente, o patriarcado definiu a mulher a partir de um papel subordinado: a mãe devota, a esposa obediente, o ser frágil. Qualquer desvio desse script social faz com que a sociedade exija explicações. Se a mulher sofre um assédio, pergunta-se o que ela estava vestindo. Se é agredida, questiona-se o que ela fez para "provocar" o companheiro. Se é morta, devassam-se suas redes sociais em busca de falhas morais.





A mulher precisa constantemente justificar sua dor, sua conduta e sua existência para ter direito à compaixão pública e à justiça legal. O homem, por outro lado, conta com a presunção cultural de controle e autoridade.





Um horizonte de vida digna e segura para as mulheres parece distante porque leis avançadas não bastam quando a cultura permanece retrógrada. O Brasil possui um dos arcabouços jurídicos mais modernos do mundo no combate à violência de gênero (Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Lei do Stalking), contudo: falta orçamentário para delegacias especializadas (DEAMs) com atendimento 24 horas e para casas-abrigo; o sistema de justiça muitas vezes descredibiliza o depoimento das vítimas, reeditando violências institucionais; meninos continuam sendo educados para a dominação e agressividade, enquanto meninas são preparadas para suportar o sofrimento em nome da "preservação da família".