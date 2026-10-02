Você se levanta da cama do jeito certo? Veja como proteger a coluna

“Os braços ajudam a distribuir o esforço, enquanto as pernas funcionam como um contrapeso durante a subida do tronco. O movimento deve ser realizado sem pressa e evitando torcer a coluna. Depois de sentar, é importante apoiar os pés no chão e perceber se há tontura ou instabilidade antes de ficar em pé”, orienta Rafaela Correia Costa Magalhaes.