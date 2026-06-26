EstúdioCast: De Pix PJ a ferramentas de gestão financeira, Sicredi oferece soluções para microempreendedores

Os microempreendimentos têm sido parte fundamental da economia capixaba. De acordo com dados do Sebrae-ES, 52,6% das empresas do Estado estão enquadradas nessa categoria, o que reforça a importância do segmento para a geração de renda e emprego.
Para atender esse público, o Sicredi tem investido em soluções específicas para os microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas, incluindo conta PJ, crédito, máquinas de cartão, Pix PJ, seguros, investimentos e até ferramentas de gestão financeira.
Em entrevista ao repórter Douglas Motta, o gerente de Negócios para Pessoa Jurídica da agência do Sicredi Laranjeiras, Lázaro Reina, falou sobre as vantagens de se tornar um associado da cooperativa.
“Buscamos entender o negócio do associado, como a empresa funciona, suas vantagens e desafios, para que possamos oferecer as melhores soluções para suas necessidades”, afirma.
Assista ao vídeocast acima e saiba como o Sicredi pode ser um parceiro na jornada do microempreendedor.
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