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EstúdioCast: De Pix PJ a ferramentas de gestão financeira, Sicredi oferece soluções para microempreendedores

Cooperativa aposta em iniciativas como soluções financeiras, orientação e relacionamento humano para quem empreende

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 10:54

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 jun 2026 às 10:54

Os microempreendimentos têm sido parte fundamental da economia capixaba. De acordo com dados do Sebrae-ES, 52,6% das empresas do Estado estão enquadradas nessa categoria, o que reforça a importância do segmento para a geração de renda e emprego.

Para atender esse público, o Sicredi tem investido em soluções específicas para os microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas, incluindo conta PJ, crédito, máquinas de cartão, Pix PJ, seguros, investimentos e até ferramentas de gestão financeira.

Em entrevista ao repórter Douglas Motta, o gerente de Negócios para Pessoa Jurídica da agência do Sicredi Laranjeiras, Lázaro Reina, falou sobre as vantagens de se tornar um associado da cooperativa.

“Buscamos entender o negócio do associado, como a empresa funciona, suas vantagens e desafios, para que possamos oferecer as melhores soluções para suas necessidades”, afirma.

Assista ao vídeocast acima e saiba como o Sicredi pode ser um parceiro na jornada do microempreendedor.

Sicredi

Site: https://www.sicredi.com.br/home/

Instagram: @sicredi

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