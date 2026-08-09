Shopping Vitória reúne convidados para experiência guiada na CASACOR

O Shopping Vitória promoveu, nesta quarta-feira (05), uma experiência exclusiva na CASACOR Espírito Santo para clientes do programa SV Privilège e convidados. O grupo percorreu os ambientes da mostra em uma visita guiada por Lara Brotas e Flávia Dalla Bernardina, gestoras do Arquipélago Clube de Arte, em uma imersão dedicada à arte, à arquitetura e ao design. Ao fim do percurso, os participantes se reuniram para um momento de confraternização na Cooltiva e foram presenteados com um mimo personalizado.
Ranking internacional
Café capixaba com excelência
O Espírito Santo, referência nacional na produção de café, agora também ganha visibilidade pela excelência na experiência do café especial. A TERRAFÉ, de Vitória, é a única cafeteria capixaba indicada ao South America's 100 Best Coffee Shops 2026, um dos mais importantes rankings internacionais do setor. A seleção reúne estabelecimentos de países como Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Equador e Venezuela e avalia critérios como qualidade do café, técnica dos baristas, atendimento, inovação, sustentabilidade e ambiente.
Apoio
Edital para cultura capixaba
Artistas, mestres da cultura, grupos e coletivos do Espírito Santo já podem se inscrever na 5ª edição do Edital Museu Vale Apoia. A iniciativa do Instituto Cultural Vale e do Museu Vale vai destinar R$ 400 mil para 40 projetos culturais, com premiação de R$ 10 mil para cada selecionado. O edital reconhece trajetórias e iniciativas que mantêm vivas as tradições, saberes e manifestações populares capixabas. A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, destaca que a proposta é valorizar quem faz a cultura no estado acontecer e ainda incentivar novas possibilidades de criações e circulação no território. As inscrições vão até 4 de setembro, pelo site museuvale.org.
Teatro
Humor e diversidade
O humorista Bruno Motta traz a Vitória o sucesso Gongada Drag, que será apresentado nos dias 15 e 16 de agosto, no Teatro Universitário da Ufes. O espetáculo, que tem lotado teatros pelo país, combina roast, performances de drag queens e comédia, promovendo uma noite de humor ácido, interação com o público e valorização da diversidade.