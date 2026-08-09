Shopping Vitória reúne convidados para experiência guiada na CASACOR

Artistas, mestres da cultura, grupos e coletivos do Espírito Santo já podem se inscrever na 5ª edição do Edital Museu Vale Apoia. A iniciativa do Instituto Cultural Vale e do Museu Vale vai destinar R$ 400 mil para 40 projetos culturais, com premiação de R$ 10 mil para cada selecionado. O edital reconhece trajetórias e iniciativas que mantêm vivas as tradições, saberes e manifestações populares capixabas. A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, destaca que a proposta é valorizar quem faz a cultura no estado acontecer e ainda incentivar novas possibilidades de criações e circulação no território. As inscrições vão até 4 de setembro, pelo site museuvale.org.