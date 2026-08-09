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Renata Rasseli

Shopping Vitória reúne convidados para experiência guiada na CASACOR

O grupo percorreu os ambientes da mostra em uma visita guiada por Lara Brotas e Flávia Dalla Bernardina

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

09 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Lara Brotas, Letícia Dalvi e Flávia Dalla
Lara Brotas, Letícia Dalvi e Flávia Dalla: visita guiada à mostra de decoração.  Pedro Oliver

O Shopping Vitória promoveu, nesta quarta-feira (05), uma experiência exclusiva na CASACOR Espírito Santo para clientes do programa SV Privilège e convidados. O grupo percorreu os ambientes da mostra em uma visita guiada por Lara Brotas e Flávia Dalla Bernardina, gestoras do Arquipélago Clube de Arte, em uma imersão dedicada à arte, à arquitetura e ao design. Ao fim do percurso, os participantes se reuniram para um momento de confraternização na Cooltiva  e foram presenteados com um mimo personalizado.

Em Pedra Azul
Natália Farias, gerente comercial da Javé Construtora, e o seu esposo Renato Farias, marcaram presença no evento Inverno Vip, promovido pelo jornalista Wesley Sathler, no Hotel Natureza Eco Lodge, em Vargem Alta
Natália Farias, gerente comercial da Javé Construtora, e o seu esposo Renato Farias, marcaram presença no evento Inverno Vip, promovido pelo jornalista Wesley Sathler, no Hotel Natureza Eco Lodge. Cloves Louzada

Ranking internacional

Café capixaba com excelência

O Espírito Santo, referência nacional na produção de café, agora também ganha visibilidade pela excelência na experiência do café especial. A TERRAFÉ, de Vitória, é a única cafeteria capixaba indicada ao South America's 100 Best Coffee Shops 2026, um dos mais importantes rankings internacionais do setor. A seleção reúne estabelecimentos de países como Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Equador e Venezuela e avalia critérios como qualidade do café, técnica dos baristas, atendimento, inovação, sustentabilidade e ambiente. 

Inverno
Ivan Aguilar e Eduardo Martini
Ivan Aguilar ao lado do aclamado ator Eduardo Martini na abertura do Inverno VIP, no Quadrado de São Paulinho. Cloves Louzada

Apoio

Edital para cultura capixaba

Artistas, mestres da cultura, grupos e coletivos do Espírito Santo já podem se inscrever na 5ª edição do Edital Museu Vale Apoia. A iniciativa do Instituto Cultural Vale e do Museu Vale vai destinar R$ 400 mil para 40 projetos culturais, com premiação de R$ 10 mil para cada selecionado. O edital reconhece trajetórias e iniciativas que mantêm vivas as tradições, saberes e manifestações populares capixabas. A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, destaca que a proposta é valorizar quem faz a cultura no estado acontecer e ainda incentivar novas possibilidades de criações e circulação no território. As inscrições vão até 4 de setembro, pelo site museuvale.org.

Congresso
As oculoplásticas Adriana Vieira Cardozo, Marina Schimidt e Claudia Akemi
As oculoplásticas Adriana Vieira Cardozo, Marina Schimidt e Claudia Akemi marcaram presença no Congresso de Inverno da Sociedade Capixaba de Olhos (SCO), em Pedra Azul.  Claudia e Adriana, além de participantes, são  médicas conselheiras do SCO. Divulgação

Teatro

Humor e diversidade

O humorista Bruno Motta traz a Vitória o sucesso Gongada Drag, que será apresentado nos dias 15 e 16 de agosto, no Teatro Universitário da Ufes. O espetáculo, que tem lotado teatros pelo país, combina roast, performances de drag queens e comédia, promovendo uma noite de humor ácido, interação com o público e valorização da diversidade.

No Rio
Guidoni Luiz, Robson Santos, Alexandra Richter, Aline Dias e Heslaine Vieira
Guidoni Luiz e Robson Santos receberam as atrizes Alexandra Richter, Aline Dias e Heslaine Vieira na celebração de aniversário de 26 anos de sua grife capixaba, a Amabilis, na Casa Camolese, no Rio de Janeiro. Bruno Barreto

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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