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Futebol

Real anuncia numeração de seus jogadores e Endrick vai usar a camisa 9 na temporada 2026/2027

De volta ao CT de Valdebebas após uma passagem de brilho pelo Lyon, o jogador espera ter um lugar assegurado no elenco para brigar por uma posição no ataque

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 14:33

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

10 ago 2026 às 14:33
Endrick já participou de amistosos pelo Real Madrid e está perto de fazer a estreia oficial pelo clube
Endrick já participou de amistosos pelo Real Madrid e está perto de fazer a estreia oficial pelo clube Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, a numeração oficial de seus jogadores para a temporada 2026/2027 e o atacante Endrick, que vive às voltas com a possibilidade de deixar o clube mais uma vez por empréstimo, volta a vestir a camisa 9.

De volta ao CT de Valdebebas após uma passagem de brilho pelo Lyon, o jogador revelado pelo Palmeiras voltou valorizado e esperava ter um lugar assegurado no elenco para brigar por uma posição no ataque. No entanto, com José Mourinho iniciando o seu trabalho à frente da equipe espanhola, uma nova saída para um clube europeu não está descartada.

O jornal esportivo As informou em sua edição que o atacante tem duas propostas. Roma e Aston Villa surgem como destinos para o brasileiro ganhar mais minutos em campo. Segundo o periódico inglês The Sun, as duas equipes até já formalizaram proposta ao Real Madrid.

Na nova definição dos números de camisa, a expectativa ficou em torno dos reforços que chegaram ao clube nesta janela de transferências. Marc Cucurella vai usar a 17. Denzel Dumfries vai ficar com a 24, enquanto Ibrahim Konaté terá a 16 às costas. Já o português Bernardo Silva herdará a número 20, enquanto Carlos Espí vestirá a 19. Contratação mais cara do clube, Yan Diomande vai entrar em campo com a 25.

Entre os medalhões, nada de mudanças para a temporada europeia que se inicia. O francês Mbappé continua ostentando a 10, enquanto Vini Jr será o camisa sete. No meio-campo, o inglês Bellingham continua com a camisa 5.

Veja a numeração dos jogadores do Real Madrid

GOLEIROS:

1. Courtois

2. Lunin

DEFENSORES:

2. Asencio

3. E. Militão

4. Huijsen

5. Trent

6. Konaté

7. Cucurella

8. Á. Carreras

9. Rüdiger

10. F. Mendy

11. Dumfries

MEIO-CAMPISTAS:

5. Bellingham

6. Camavinga

7. Valverde

8. Tchouameni

9. Arda Güler

10. Bernardo

11. Thiago

ATACANTES:

7. Vini Jr.

8. Endrick

9. Mbappé

10. Rodrygo

11. C. Espí

12. Brahim

13. Yan Diomande

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