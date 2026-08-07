Espetáculo de Elisa Lucinda volta ao Teatro da Ufes neste final de semana; ingressos a partir de R$ 25

Partindo da ideia de que a primeira criatura humana foi feita por uma mulher preta, a icônica atriz Elisa Lucinda volta ao Espírito Santo com o espetáculo “O Princípio do Mundo”. Com o tema sobre matriarcado e preservação de memórias, a capixaba também estreia a peça neste sábado (8) e domingo (9) no Teatro Universitário da UFES em Vitória, respectivamente às 20h e 18h.





Os ingressos estão à venda no site Meu Bilhete, a partir de R$ 25 (mezanino, meia). Geovana Pires também assina a direção do espetáculo, e junto com Elisa, a dupla que forma a Companhia da Outra. O espetáculo “O Princípio do Mundo” está marcando 18 anos dessa parceria. A peça também conta com a estreia de Gabriel Demarchi, de 14 anos, que além de ator, toca o kamale ngoni, instrumento de origem africana.





Com uma estrutura poética, a montagem imagina um desdobramento sobre a ideia de matriarcado e a “orfandade” do mundo contemporâneo, que segue desconectado da natureza.





Na peça, a personagem ancestral vivida por Elisa, ao lado de seu jovem aprendiz, se embrenha numa saga de cenas que discorrem sobre o perigo do destino humano quando longe dos fundamentos matriarcais, por um mosaico de memórias e reflexões.





Nascida em Cariacica, Elisa Lucinda se consagrou como atriz, cantora e poetisa. Ela se formou em jornalismo e trabalhou como repórter em Vitória. Em 1986, mudou-se para o Rio de Janeiro para virar atriz, atuando em sucessos da Globo como “Páginas da Vida” e “Mulheres Apaixonadas”, trabalhando também com a poesia e teatro para além da televisão.