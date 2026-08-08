Suellen Perdigão ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Livro

A experiência da maternidade, incluindo as etapas da gestação, do parto e dos meses intensos do puerpério, é a fonte de inspiração do segundo livro da escritora capixaba Camila Ungarato, “A mãe - Como a maternidade mudou a minha vida, de novo”. O lançamento será no dia 22 de agosto, na Livraria Içá Içá, no Centro de Vila Velha.





Arte

O KHAS, espaço em alta nas Montanhas Capixabas, vira ponto de encontro do circuito das artes no próximo dia 15. O local sedia a finissage da exposição O Que Sente o Coração, da artista Ddaniela Aguilar.



Novo consultório

Com 50 anos de carreira, a médica dermatologista Oliete Guerra acaba de inaugurar seu novo consultório, um espaço de 200 metros quadrados, dividido em 12 áreas de trabalho, em Jardim da Penha.





Talk show exclusivo

Uma das atrações mais aguardadas do Electric Summit será o talk show comandado pelo professor Glauber Cabral, com a participação de Felipe Fera, considerado uma das maiores referências brasileiras em mobilidade elétrica, além de executivos de concessionárias. O encontro acontece neste sábado (08), na Praça do Papa.