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Renata Rasseli

Suellen Perdigão ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

O encontro reuniu amigas da aniversariante, nesta quinta-feira (06), no Wine Vix, na Praia do Canto

Publicado em 08 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

08 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Paola Borges e Suellen Perdigão
Paola Borges e a aniversariante Suellen Perdigão: celebrando a vida!  Mônica Zorzanelli

Depois de celebrar 50 anos com festão na Itália, onde reside atualmente, Suellen Perdigão ganhou festa surpresa de amigas capixabas, nesta quinta-feira (06), no Wine Vix, na Praia do Canto. O encontro, regado a bons vinhos, comidinhas e reencontros, foi  animado pela DJ Larissa Tantan. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli!

Em Itaúnas
José Luiz Kfuri, José Guilherme Souza, Chico Lins, Nilson Mesquita, Antônio Bejamin, Paulo Erlacher, Otacílio Pedrinha e Felipe Moisés
José Luiz Kfuri, José Guilherme Souza, Chico Lins, Nilson Mesquita, o aniversariante Antônio Bejamin com seu cão Dom, Paulo Erlacher, Otacílio Pedrinha e Felipe Moisés: celebrando na Pousada Ka 347, em Itaúnas.  Divulgação

Mercado financeiro

Boomers investem menos

Enquanto as novas gerações começam a se aproximar do mercado financeiro e diversificar investimentos, pessoas mais velhas ainda enfrentam desafios básicos para construir uma reserva financeira. Dados do Raio X do Investidor Brasileiro, da ANBIMA em parceria com o Datafolha, mostram que 65% dos Boomers não utilizam ou não conhecem nenhum produto de investimento e 62% afirmam não guardar dinheiro. Para Cecília Perini, sócia e líder da XP no Espírito Santo, o cenário revela uma inversão no comportamento esperado entre gerações. “Tradicionalmente, esperaríamos que as gerações mais velhas estivessem mais preparadas financeiramente, mas o que os dados mostram é o contrário: elas são hoje as mais vulneráveis”, afirma.

No Rio
Guilherme Pires e Sinthia Ferrari
Guilherme Pires e Sinthia Ferrari: na plateia do show de Djavan, no Rio de Janeiro.  Divulgação

Carnaval

Samba com Feijão

A Mocidade Unida da Glória (MUG) promove, neste sábado (09), a 24ª edição de sua tradicional Feijoada, na quadra da escola, na Glória, em Vila Velha. Além do buffet liberado, o público poderá aproveitar uma programação repleta de samba e atrações da agremiação, com apresentações dos grupos Samba Crioulo e Arquivo do Samba, shows de Thiago Brito e Layla Bastos, KR Som Banda de Fanfarra, além da participação especial da bateria, passistas, baianas, velha guarda, casais de mestre-sala e porta-bandeira, musas, musos e demais segmentos da escola. 

Em Vix
Sônia Saade e Silvânia Saade
Sônia Saadi e Silvânia Saadi: queridas de RR em jantar de mãe e filha.  Mônica Zorzanelli

Livro
A experiência da maternidade, incluindo as etapas da gestação, do parto e dos meses intensos do puerpério, é a fonte de inspiração do segundo livro da escritora capixaba Camila Ungarato, “A mãe - Como a maternidade mudou a minha vida, de novo”. O lançamento será no dia 22 de agosto, na Livraria Içá Içá, no Centro de Vila Velha.


Arte

O KHAS, espaço em alta nas Montanhas Capixabas, vira ponto de encontro do circuito das artes no próximo dia 15. O local sedia a finissage da exposição O Que Sente o Coração, da artista Ddaniela Aguilar.

Novo consultório

Com 50 anos de carreira, a médica dermatologista Oliete Guerra acaba de inaugurar seu novo consultório,  um espaço de 200 metros quadrados, dividido em 12 áreas de trabalho, em Jardim da Penha.

Talk show exclusivo

Uma das atrações mais aguardadas do Electric Summit será o talk show comandado pelo professor Glauber Cabral, com a participação de Felipe Fera, considerado uma das maiores referências brasileiras em mobilidade elétrica, além de executivos de concessionárias. O encontro acontece neste sábado (08), na Praça do Papa.

Em Gramado (RS)
Rhamires Ferreira Recla e Josemar Moreira no Laghetto Stylo Vita em Gramado, trabalho e lazer
Rhamires Ferreira Recla e Josemar Moreira no Laghetto Stylo Vita em Gramado, em viagem de trabalho e lazer. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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