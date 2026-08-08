Suellen Perdigão ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Depois de celebrar 50 anos com festão na Itália, onde reside atualmente, Suellen Perdigão ganhou festa surpresa de amigas capixabas, nesta quinta-feira (06), no Wine Vix, na Praia do Canto. O encontro, regado a bons vinhos, comidinhas e reencontros, foi animado pela DJ Larissa Tantan. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli!
Mercado financeiro
Boomers investem menos
Enquanto as novas gerações começam a se aproximar do mercado financeiro e diversificar investimentos, pessoas mais velhas ainda enfrentam desafios básicos para construir uma reserva financeira. Dados do Raio X do Investidor Brasileiro, da ANBIMA em parceria com o Datafolha, mostram que 65% dos Boomers não utilizam ou não conhecem nenhum produto de investimento e 62% afirmam não guardar dinheiro. Para Cecília Perini, sócia e líder da XP no Espírito Santo, o cenário revela uma inversão no comportamento esperado entre gerações. “Tradicionalmente, esperaríamos que as gerações mais velhas estivessem mais preparadas financeiramente, mas o que os dados mostram é o contrário: elas são hoje as mais vulneráveis”, afirma.
Carnaval
Samba com Feijão
A Mocidade Unida da Glória (MUG) promove, neste sábado (09), a 24ª edição de sua tradicional Feijoada, na quadra da escola, na Glória, em Vila Velha. Além do buffet liberado, o público poderá aproveitar uma programação repleta de samba e atrações da agremiação, com apresentações dos grupos Samba Crioulo e Arquivo do Samba, shows de Thiago Brito e Layla Bastos, KR Som Banda de Fanfarra, além da participação especial da bateria, passistas, baianas, velha guarda, casais de mestre-sala e porta-bandeira, musas, musos e demais segmentos da escola.
Livro
A experiência da maternidade, incluindo as etapas da gestação, do parto e dos meses intensos do puerpério, é a fonte de inspiração do segundo livro da escritora capixaba Camila Ungarato, “A mãe - Como a maternidade mudou a minha vida, de novo”. O lançamento será no dia 22 de agosto, na Livraria Içá Içá, no Centro de Vila Velha.
Arte
O KHAS, espaço em alta nas Montanhas Capixabas, vira ponto de encontro do circuito das artes no próximo dia 15. O local sedia a finissage da exposição O Que Sente o Coração, da artista Ddaniela Aguilar.
Novo consultório
Com 50 anos de carreira, a médica dermatologista Oliete Guerra acaba de inaugurar seu novo consultório, um espaço de 200 metros quadrados, dividido em 12 áreas de trabalho, em Jardim da Penha.
Talk show exclusivo
Uma das atrações mais aguardadas do Electric Summit será o talk show comandado pelo professor Glauber Cabral, com a participação de Felipe Fera, considerado uma das maiores referências brasileiras em mobilidade elétrica, além de executivos de concessionárias. O encontro acontece neste sábado (08), na Praça do Papa.
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