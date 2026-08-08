Simples Nacional, entre a carga tributária e a sobrevivência empresarial

O regime híbrido na apuração do Simples Nacional não deve ser compreendido como mera alteração de natureza burocrática, mas sim como uma modificação estrutural, apta a impactar de forma significativa a realidade empresarial.





Vale destacar que a opção pelo regime regular deverá ser formalizada em setembro de 2026, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2027. Nesse contexto, impõe-se a reflexão: manter o IBS e a CBS no âmbito do Simples ou migrar para o regime regular, com seus respectivos controles e estratégias fiscais, circunstância que exige planejamento prévio e rigorosa gestão tributária.





De acordo com a LC nº 214/2025, o regime híbrido permite que a empresa optante pelo Simples Nacional escolha como recolher o IBS e a CBS. Há duas possibilidades. No modelo unificado, os novos tributos permanecem integrados ao regime simplificado e são recolhidos na guia única do DAS, junto com os demais impostos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e ICMS/ISS residuais).