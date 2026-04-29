O que muda para o Simples Nacional com a reforma tributária

Para o advogado tributarista e diretor da Fiesp, Helcio Honda, a empresa do Simples que está no elo intermediário da cadeia — ou seja, aquela que vende insumos para uma indústria ou outra empresa — precisará se reposicionar. Isso ocorre porque, no novo sistema de IVA Dual (IBS e CBS), o crédito que uma empresa do Simples passa para frente é limitado ao pequeno percentual que ela efetivamente paga dentro do regime simplificado.





Em contrapartida, um concorrente que esteja no regime normal de débito e crédito oferecerá ao comprador um crédito integral (estimado entre 28% e 29%).





"O tomador do serviço ou produto não vai querer comprar da empresa do Simples; vai querer comprar de quem paga IBS e CBS para aproveitar o crédito maior", alerta Honda, ressaltando que essa desvantagem pode levar ao fechamento de negócios se não houver planejamento.





Para evitar essa exclusão do mercado, a reforma permite uma opção híbrida. O economista Felipe Storch explica que a empresa pode optar por continuar no Simples para tributos como Imposto de Renda e INSS, mas escolher recolher o IBS e a CBS pelo regime regular (débito e crédito).





Segundo Storch, essa é uma decisão de estratégia de negócio, e não apenas fiscal.

"Se o cliente é uma empresa grande ou faz parte de uma cadeia produtiva longa, a geração de crédito é fundamental na tomada de decisão de quem ela vai comprar", afirma.





No entanto, ele adverte que essa escolha aumenta a complexidade e os custos de gestão para o pequeno empresário, que precisará de uma estrutura contábil mais robusta para lidar com as novas regras.





Para os especialistas, o impacto é menor para quem vende diretamente para o consumidor final, como pequenos comércios varejistas, médicos ou salões de beleza. Nesses casos, como o comprador final não utiliza créditos tributários, a manutenção do regime simplificado atual continua sendo vantajosa e não altera a relação de consumo.