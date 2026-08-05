AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Maior cifra em 10 anos

Dia dos Pais deve movimentar R$ 197,4 milhões na economia do ES

Projeção do Connect Fecomércio-ES representa um crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 09:45

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

05 ago 2026 às 09:45
Presente para o Dia dos Pais será embalado pelo alto nível de intenção de consumo  Pixabay

O comércio do Espírito Santo deve movimentar R$ 197,4 milhões em vendas para o Dia dos Pais deste ano, que ocorre no próximo domingo (9). O valor representa crescimento de 4,9% em relação ao ano passado. É o maior registrado para a data desde o início da série histórica, em 2016, segundo projeção do Connect Fecomércio-ES, com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).


A expectativa é que o desempenho seja impulsionado pelo maior acesso ao crédito e pela manutenção da intenção de consumo das famílias em nível considerado satisfatório. Em julho, esse indicador atingiu 110 pontos  resultados acima de 100, como é o caso, apontam condições favoráveis ao consumo.


O levantamento também mostra avanço do subíndice de acesso ao crédito, que chegou a 113,9 pontos, além da melhora no indicador que mede o momento para aquisição de bens duráveis, refletindo maior disposição para compras de maior valor.


Segundo André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, a combinação aumenta as condições para o desempenho histórico. No entanto, pondera ele, é preciso que o público busque boas ofertas.

O consumidor está mais seletivo e busca o melhor custo-benefício, o que exige planejamento e estratégias comerciais voltadas para agregar valor às ofertas

André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio

Entre os segmentos do varejo, o de vestuário e calçados deve concentrar quase metade das vendas da data, com faturamento estimado em R$ 93,4 milhões, o equivalente a 47% do total previsto. Na sequência aparecem utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com expectativa de movimentar R$ 34,8 milhões (18%), e farmácias e perfumarias, com R$ 29,5 milhões (15%). Juntos, esses três segmentos devem responder por 80% do faturamento do comércio durante o período.


Os hipermercados e supermercados devem registrar R$ 20,1 milhões em vendas (10%), impulsionados principalmente pelas compras para almoços e confraternizações familiares. Já o segmento de móveis e eletrodomésticos projeta faturar R$ 14,2 milhões (7%), enquanto os demais setores estimam somar cerca de R$ 5,4 milhões (3%).

Veja Também 

Uma boa história pode ser o presente perfeito para celebrar o Dia dos Pais com significado (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Dia dos Pais: preço de presentes pode variar até 165%, aponta Procon

Festival Capixaba de Inverno terá shows de Dona Fran e Pele Morena

Festival gratuito de música e gastronomia agita a Serra com programação especial de Dia dos Pais

Presentes de Dia dos Pais 2026

Dia dos Pais: 40 presentes de beleza para todos os estilos e bolsos

Inflação influencia escolha dos presentes

Apesar da expectativa positiva para o comércio, o estudo aponta que a inflação continua afetando as decisões de compra. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses no Espírito Santo chegou a 4,97% em julho.


Entre os itens ligados às comemorações, a alimentação fora do domicílio acumulou alta de 7,09%, enquanto os produtos de cuidados pessoais ficaram 8,09% mais caros. Os perfumes registraram aumento ainda maior, de 11,08% nos últimos 12 meses.


Por outro lado, alguns produtos tradicionais para presentear ficaram mais baratos. Os aparelhos eletroeletrônicos acumulam queda de 3,66% nos preços no período. Em julho, também houve recuo de 1,95% nos preços de joias e de 0,63% no sapato masculino.

As famílias estão mais sensíveis aos preços e tendem a comparar mais antes de comprar. Os segmentos que conseguem combinar preços competitivos, boa experiência de compra e facilidades de pagamento terão melhores condições de aproveitar o potencial da data

André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio

Leia mais sobre economia

Dia dos Pais deve movimentar R$ 197,4 milhões na economia do ES

Voo Argentina-Vitória: rota joga a favor do ES na reforma tributária

Simulador submarino, robôs e realidade virtual: veja atrações da Mec Show

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Economia ES Dia dos pais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidades do ES recebem alerta amarelo de vendaval; veja quais são
O quinto e último relatório mostrou que a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil é de 21,3% e se mantém no mesmo patamar, próximo de 20%, desde 2023
Empresas devem atualizar dados de igualdade salarial entre homens e mulheres até 31 de agosto
Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas
Mulher é esfaqueada pelo marido ao negar dinheiro para comprar drogas em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados