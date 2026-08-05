Dia dos Pais deve movimentar R$ 197,4 milhões na economia do ES

O comércio do Espírito Santo deve movimentar R$ 197,4 milhões em vendas para o Dia dos Pais deste ano, que ocorre no próximo domingo (9). O valor representa crescimento de 4,9% em relação ao ano passado. É o maior registrado para a data desde o início da série histórica, em 2016, segundo projeção do Connect Fecomércio-ES, com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





A expectativa é que o desempenho seja impulsionado pelo maior acesso ao crédito e pela manutenção da intenção de consumo das famílias em nível considerado satisfatório. Em julho, esse indicador atingiu 110 pontos – resultados acima de 100, como é o caso, apontam condições favoráveis ao consumo.





O levantamento também mostra avanço do subíndice de acesso ao crédito, que chegou a 113,9 pontos, além da melhora no indicador que mede o momento para aquisição de bens duráveis, refletindo maior disposição para compras de maior valor.





Segundo André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, a combinação aumenta as condições para o desempenho histórico. No entanto, pondera ele, é preciso que o público busque boas ofertas.