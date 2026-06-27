Suellen Perdigão celebra 50 anos com festa ítalo-brasileira na Itália; veja fotos

Em Pedra Azul

No dia 4 de julho, a artista visual Ddaniela Aguilar reúne convidados no espaço KHAS, em Pedra Azul, para a abertura de sua mostra "O Que Sente o Coração". Sob a curadoria de Saulo di Tarso, o projeto expositivo apresenta pinturas, esculturas e instalações site-specific distribuídas de forma integrada entre a galeria, o ateliê e áreas naturais da propriedade. O coquetel de lançamento contará com a assinatura do Passarin Casa Restaurante. A visitação pública da mostra ocorre de 5 de julho a 15 de agosto.



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Gorete Thorey recebem convidados para a experiência imersiva "Everything Is An Illusion", no dia 8 de agosto, n a Fazenda Camocim, em Pedra Azul, dentro das comemorações dos 18 anos da sua Via Thorey. O evento contará com a arte visual de Elizabeth Dorazio e o piano do britânico Connor Haraghty. A apresentação será seguida do jantar assinado por Sueli Faiçal , do D'Bem.