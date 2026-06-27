Suellen Perdigão celebra 50 anos com festa ítalo-brasileira na Itália; veja fotos

Em Pedra Azul
No dia 4 de julho, a artista visual Ddaniela Aguilar reúne convidados no espaço KHAS, em Pedra Azul, para a abertura de sua mostra "O Que Sente o Coração". Sob a curadoria de Saulo di Tarso, o projeto expositivo apresenta pinturas, esculturas e instalações site-specific distribuídas de forma integrada entre a galeria, o ateliê e áreas naturais da propriedade. O coquetel de lançamento contará com a assinatura do Passarin Casa Restaurante. A visitação pública da mostra ocorre de 5 de julho a 15 de agosto.
Em Pedra Azul 2
Em Pedra Azul 3
Neste sábado (27), o Vive Le Vin leva sua essência ao tradicional São João do Quadrado do São Paulinho, na Pedra Azul. O empreendimento da Invite Inc., que está em construção nas montanhas capixabas, participa da programação com uma ativação inspirada no estilo de vida da região. Um dos destaques será o show da dupla Jardel & Jeferson.
Arte
Encanto e milagre
No dia 12 de julho, às 17h, o palco do Teatro Sesc Glória, em Vitória, será apresentado o espetáculo “Encanto – O Verdadeiro Milagre”, do projeto Travessia realizado pela associação Mover-se. Com direção geral de Karla Ferreira e Patrícia Castro e direção artística de Marcelo Lages, o espetáculo é inspirado no universo encantador da família Madrigal, mas traz ao público uma mensagem de que os verdadeiros milagres acontecem quando uma criança recebe oportunidades para construir um futuro melhor. Entre os artistas estarão destaques do Projeto Travessia, iniciativa social que oferece formação gratuita em bale clássico para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Território do Bem, em Vitória.
Festa Junina
Em Nova York
O CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, juntamente com o gerente comercial, Fabrício Silva, e o executivo de vendas internacionais, Alain Wehbe, desembarcam em Nova Iorque neste final de semana para participarem da Summer Fancy Food, a maior e mais importante feira de alimentos dos EUA. Pelo quarto ano consecutivo, a Buaiz Alimentos participa do evento, uma grande vitrine de lançamentos de produtos para o mercado mundial, com países de diferentes continentes, como Japão, Espanha, Marrocos, Peru, Grécia e Estados Unidos, e uma das principais portas de entrada para o mercado norte-americano de specialty foods (alimentos gourmet, especiarias, produtos regionais, orgânicos e naturais nacionais e importados).
Homenagem
É hoje! A Câmara Municipal de Vitória realiza, a partir das 9h, sessão solene na sede do Iate Clube do Espírito Santo em homenagem aos 80 anos da instituição. Por iniciativa do vereador Armandinho Fontoura, a sede legislativa se transfere simbolicamente para a Praia do Canto para celebrar uma trajetória de oito décadas dedicadas ao esporte náutico, à vida social e às causas beneficentes da capital. Comodoros, ex-comodoros, colaboradores e autoridades que ajudaram a construir essa história serão homenageados na cerimônia.
Exposição
Na Curva da Jurema
Preparem as raquetes!
Os amantes do beach tennis já têm compromisso marcado neste sábado (27). A Curva da Jurema recebe mais uma edição do Rei e Rainha da Praia, torneio promovido pela Track&Field Vitória em parceria com a Porto Saúde, que deve reunir cerca de 120 atletas em um dia de competição, integração e experiências à beira-mar. A programação acontece das 7h às 16h, com disputas masculinas e femininas, ativações de marcas parceiras, café da manhã especial e premiação para as duplas campeãs.
Inovação
Veja Também