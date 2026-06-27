Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Suellen Perdigão celebra 50 anos com festa ítalo-brasileira na Itália; veja fotos
Renata Rasseli

Suellen Perdigão celebra 50 anos com festa ítalo-brasileira na Itália; veja fotos

A aniversariante recebeu a família capixaba e amigos italianos para comemorar a data, em Carrara, onde reside atualmente

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

27 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Suellen Perdigão na Itália
Terminou em samba a festa de 50 anos de Suellen Perdigão, em Carrara,  na Itália. Divulgação
Querida de RR, a capixaba Suellen Perdigão celebrou seus 50 anos com festa em Carrara, na Itália. A aniversariante recebeu a família capixaba e amigos italianos para comemorar a data no Dorite Beach Club, ao lado dos filhos Filipo e Marianna e do namorado Fernando Bravin. A celebração, em grande estilo, contou com jantar, show de samba e queima de fogos. Presenças especiais da mãe Anita, do irmão Anderson e da amiga Fabiana Croce. Ao final, a aniversariante foi surpreendida com pedido de casamento, que será formalizado, em breve, no Brasil. 

Em Pedra Azul

 

No dia 4 de julho, a artista visual Ddaniela Aguilar reúne convidados no espaço KHAS, em Pedra Azul, para a abertura de sua mostra "O Que Sente o Coração". Sob a curadoria de Saulo di Tarso, o projeto expositivo apresenta pinturas, esculturas e instalações site-specific distribuídas de forma integrada entre a galeria, o ateliê e áreas naturais da propriedade. O coquetel de lançamento contará com a assinatura do Passarin Casa Restaurante. A visitação pública da mostra ocorre de 5 de julho a 15 de agosto.  

Em Pedra Azul 2 


Gorete Thorey  recebem convidados para a experiência imersiva "Everything Is An Illusion", no dia 8 de agosto, na Fazenda Camocim, em Pedra Azul, dentro das comemorações dos 18 anos da sua Via Thorey. O evento contará com a arte visual de Elizabeth Dorazio e o piano do britânico Connor Haraghty. A apresentação será seguida do jantar assinado por Sueli Faiçal,  do D'Bem. 

Em Pedra Azul 3

Neste sábado (27), o Vive Le Vin leva sua essência ao tradicional São João do Quadrado do São Paulinho, na Pedra Azul. O empreendimento da Invite Inc., que está em construção nas montanhas capixabas, participa da programação com uma ativação inspirada no estilo de vida da região. Um dos destaques será o show da dupla Jardel & Jeferson.

Arte

Karla Ferreira, Marcelo Lages e Patricia Castro
Karla Ferreira, Marcelo Lages e Patricia Castro Divulgação

Encanto e milagre

No dia 12 de julho, às 17h, o palco do Teatro Sesc Glória, em Vitória, será apresentado o espetáculo “Encanto – O Verdadeiro Milagre”, do projeto Travessia realizado pela associação Mover-se. Com direção geral de Karla Ferreira e Patrícia Castro e direção artística de Marcelo Lages, o espetáculo é inspirado no universo encantador da família Madrigal, mas traz ao público uma mensagem de que os verdadeiros milagres acontecem quando uma criança recebe oportunidades para construir um futuro melhor. Entre os artistas estarão destaques do Projeto Travessia, iniciativa social que oferece formação gratuita em bale clássico para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Território do Bem, em Vitória. 

Festa Junina

Rodrigo Abelha e Alline Passamani com os filhos Rodrigo e Martina
A Festa Junina da Escola Americana de Vitória (EAV) reuniu alunos, famílias e toda a comunidade escolar em uma tarde de celebração marcada por apresentações de quadrilha, brincadeiras e comidas típicas. Na foto: Rodrigo Abelha e Alline Passamani com os filhos Rodrigo e Martina. João Xavier

Em Nova York


O CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, juntamente com o gerente comercial, Fabrício Silva, e o executivo de vendas internacionais, Alain Wehbe, desembarcam em Nova Iorque neste final de semana para participarem da Summer Fancy Food, a maior e mais importante feira de alimentos dos EUA. Pelo quarto ano consecutivo, a Buaiz Alimentos participa do evento, uma grande vitrine de lançamentos de produtos para o mercado mundial, com países de diferentes continentes, como Japão, Espanha, Marrocos, Peru, Grécia e Estados Unidos, e uma das principais portas de entrada para o mercado norte-americano de specialty foods (alimentos gourmet, especiarias, produtos regionais, orgânicos e naturais nacionais e importados). 



Homenagem


É hoje! A Câmara Municipal de Vitória realiza, a partir das 9h, sessão solene na sede do Iate Clube do Espírito Santo em homenagem aos 80 anos da instituição. Por iniciativa do vereador Armandinho Fontoura, a sede legislativa se transfere simbolicamente para a Praia do Canto para celebrar uma trajetória de oito décadas dedicadas ao esporte náutico, à vida social e às causas beneficentes da capital. Comodoros, ex-comodoros, colaboradores e autoridades que ajudaram a construir essa história serão homenageados na cerimônia.

Exposição

André e Giovanna Rosa
A CASACOR Espírito Santo deu a largada nas comemorações de suas três décadas com o vernissage da exposição "A Casaca", no Shopping Vitória. Na foto: André e Giovanna Rosa, em visita à exposição. Cloves Louzada

Na Curva da Jurema

Preparem as raquetes!

Os amantes do beach tennis já têm compromisso marcado neste sábado (27). A Curva da Jurema recebe mais uma edição do Rei e Rainha da Praia, torneio promovido pela Track&Field Vitória em parceria com a Porto Saúde, que deve reunir cerca de 120 atletas em um dia de competição, integração e experiências à beira-mar. A programação acontece das 7h às 16h, com disputas masculinas e femininas, ativações de marcas parceiras, café da manhã especial e premiação para as duplas campeãs.

Inovação

Ellen Scopel, Arthur Igreja e reitor em evento do Connect
A gestora do Núcleo de Inovação Tecnológica da FAESA e coordenadora-geral do Connect Fecomércio-ES, Ellen Scopel Cometti, o especialista em inovação, tecnologia e negócios Arthur Igreja e o reitor da FAESA, Alexandre Nunes Theodoro, reunidos no evento que trouxe Arthur Igreja ao ES para comandar a palestra “Consumidor 4.0 e Comércio Híbrido", em Vitória. Divulgação

Veja Também 

Fabiana Malheiros, Elaine Silva, Rita Batista e Thaita Trevizan

Todas Elas reúne ativista Maria da Penha e apresentadora Rita Batista em evento na Rede Gazeta; veja fotos

Elda, Marcela e Celestino Bussinger

Professora do ES lança documentário e exposição sobre o Adauto Botelho; veja fotos

O diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a esposa Flavia Ullrich e o Chef Rafa Gomes

Vencedor do MasterChef Profissionais comanda jantar harmonizado no Shopping Vitória

Emmanuel Claeys, Bia Delmaestro e o presidente da associação de moradores, Victor Baião

Vitória vive uma tarde em Paris na Fête de la Musique; veja fotos

Apresentação do novo Pallazzio Centro de Eventos

Vitória ganha novo espaço de eventos sociais e corporativos do ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Festa de Aniversário Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gaiolas onde animais estavam foram destruídas
Pássaros vendidos ilegalmente são apreendidos em operação na Feira de Aribiri
Notas de euro
Internacionalização de empresas: muito além de uma tendência
Imagem de destaque
'Irmãs de esperma': 'Só descobrimos que somos filhas do mesmo doador após os 20 anos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados