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Renata Rasseli

Vencedor do MasterChef Profissionais comanda jantar harmonizado no Shopping Vitória

O SV Living Chef Experience recebeu o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais 2018, nesta segunda-feira (22), no Shopping Vitória

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

24 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a esposa Flavia Ullrich e o Chef Rafa Gomes
O diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a esposa Flavia Ullrich e o chef Rafa Gomes Pedro Oliver

Sabores e boas histórias marcaram a noite desta segunda-feira (22) no Shopping Vitória. Convidados do mall participaram de uma experiência exclusiva, o SV Living Chef Experience, com o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais 2018 e uma das principais referências da gastronomia contemporânea brasileira.  


No Wine Garden Bar & Bistrô o chef conduziu uma apresentação ao vivo, permitindo que os presentes acompanhassem de perto a elaboração de um de seus pratos autorais, enquanto compartilhava inspirações e passagens de sua trajetória.


Com mais de 18 anos de carreira e formação pelo Institute of Culinary Education, em Nova York, Rafa Gomes construiu uma trajetória internacional com passagens por restaurantes de prestígio, como Mirazur, na França, e Eleven Madison Park e Gramercy Tavern, nos Estados Unidos. A experiência integrou a programação do SV Living, iniciativa do Shopping Vitória voltada a encontros exclusivos sobre gastronomia, bem-estar e lifestyle.

Almoço

Valdecir Torezani, Aylton Dadalto, Ricardo Ferraço e Cesinha Saade
O anfitrião Valdecir Torezani, Aylton Dadalto, Ricardo Ferraço e Cesinha Saade:  almoço de confraternização na Fazenda Miguel.  Cloves Louzada

Cultura

Tarde literária no Centro Histórico

Eliana e Adriana Zandonade Divulgação

A Zínia Editora, das irmãs Eliana e Adriana Zandonade, completa três anos de fomento à cultura capixaba com a marca de 21 títulos publicados — incluindo obras recém-selecionadas pelo Projeto de Alfabetização da Sedu e adotadas em escolas do eixo Rio-São Paulo. Para celebrar o bom momento, a dupla promove um encontro literário gratuito no próximo sábado (27), das 15h às 17h, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Centro de Vitória. A tarde contará com sarau de poesia e o lançamento oficial do livro infantil "Lotação", do autor e ilustrador Thiago Egg.

Ação pela Cidadania

Dr. Josemar Moreira e Dra. Carla Stein Ação pela cidadania
O Procurador de Justiça e Ouvidor do MPES, Dr.Josemar Moreira, e a Dra. Carla Stein,  Procuradora de Justiça e Ouvidora das Mulheres do MPES: na Ação pela Cidadania, em Terra Vermelha.  Divulgação

Queijos e vinhos 


A Praia da Costa será palco de uma noite especial nesta quinta-feira (25), às 19h. O Arti Design Living recebe convidados para uma degustação de queijos e vinhos no apartamento decorado do empreendimento, em um encontro que reúne arquitetura, gastronomia e bons papos.

O evento contará com a presença do diretor da Città Engenharia, Roberto Puppim, e marcará o lançamento da revista do Arti, publicação que apresenta detalhes do projeto e a proposta do empreendimento, que vem se destacando na Praia da Costa.

Feijoada


Neste domingo, dia 28, das 12h às 16h, o Steffen Centro de Eventos, realiza sua tradicional feijoada unindo a alta gastronomia regional a apresentação do projeto musical “Molho Capixaba”. O evento marca a união dos artistas Marcelo Ribeiro, Rodrigo Balla e Flavinha Mendonça em um formato dinâmico que mistura pop-rock, sertanejo e axé.

Vida acadêmica

O advogado Thiago Rezende, sócio do Finamore Simoni Advogados e referência na área de Reestruturação de Empresas, foi aprovado no programa de mestrado em Direito Empresarial da PUC-SP. A pesquisa será desenvolvida sob orientação do professor doutor Ivo Waisberg, um dos principais nomes do Direito Empresarial brasileiro.

Inauguração

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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