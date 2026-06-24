Vencedor do MasterChef Profissionais comanda jantar harmonizado no Shopping Vitória

Sabores e boas histórias marcaram a noite desta segunda-feira (22) no Shopping Vitória. Convidados do mall participaram de uma experiência exclusiva, o SV Living Chef Experience, com o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais 2018 e uma das principais referências da gastronomia contemporânea brasileira.
No Wine Garden Bar & Bistrô o chef conduziu uma apresentação ao vivo, permitindo que os presentes acompanhassem de perto a elaboração de um de seus pratos autorais, enquanto compartilhava inspirações e passagens de sua trajetória.
Com mais de 18 anos de carreira e formação pelo Institute of Culinary Education, em Nova York, Rafa Gomes construiu uma trajetória internacional com passagens por restaurantes de prestígio, como Mirazur, na França, e Eleven Madison Park e Gramercy Tavern, nos Estados Unidos. A experiência integrou a programação do SV Living, iniciativa do Shopping Vitória voltada a encontros exclusivos sobre gastronomia, bem-estar e lifestyle.
Almoço
Cultura
Tarde literária no Centro Histórico
A Zínia Editora, das irmãs Eliana e Adriana Zandonade, completa três anos de fomento à cultura capixaba com a marca de 21 títulos publicados — incluindo obras recém-selecionadas pelo Projeto de Alfabetização da Sedu e adotadas em escolas do eixo Rio-São Paulo. Para celebrar o bom momento, a dupla promove um encontro literário gratuito no próximo sábado (27), das 15h às 17h, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Centro de Vitória. A tarde contará com sarau de poesia e o lançamento oficial do livro infantil "Lotação", do autor e ilustrador Thiago Egg.
Ação pela Cidadania
Queijos e vinhos
A Praia da Costa será palco de uma noite especial nesta quinta-feira (25), às 19h. O Arti Design Living recebe convidados para uma degustação de queijos e vinhos no apartamento decorado do empreendimento, em um encontro que reúne arquitetura, gastronomia e bons papos.
O evento contará com a presença do diretor da Città Engenharia, Roberto Puppim, e marcará o lançamento da revista do Arti, publicação que apresenta detalhes do projeto e a proposta do empreendimento, que vem se destacando na Praia da Costa.
Feijoada
Neste domingo, dia 28, das 12h às 16h, o Steffen Centro de Eventos, realiza sua tradicional feijoada unindo a alta gastronomia regional a apresentação do projeto musical “Molho Capixaba”. O evento marca a união dos artistas Marcelo Ribeiro, Rodrigo Balla e Flavinha Mendonça em um formato dinâmico que mistura pop-rock, sertanejo e axé.
Vida acadêmica
Inauguração
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