Vencedor do MasterChef Profissionais comanda jantar harmonizado no Shopping Vitória

Sabores e boas histórias marcaram a noite desta segunda-feira (22) no Shopping Vitória. Convidados do mall participaram de uma experiência exclusiva, o SV Living Chef Experience, com o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais 2018 e uma das principais referências da gastronomia contemporânea brasileira.





No Wine Garden Bar & Bistrô o chef conduziu uma apresentação ao vivo, permitindo que os presentes acompanhassem de perto a elaboração de um de seus pratos autorais, enquanto compartilhava inspirações e passagens de sua trajetória.





Com mais de 18 anos de carreira e formação pelo Institute of Culinary Education, em Nova York, Rafa Gomes construiu uma trajetória internacional com passagens por restaurantes de prestígio, como Mirazur, na França, e Eleven Madison Park e Gramercy Tavern, nos Estados Unidos. A experiência integrou a programação do SV Living, iniciativa do Shopping Vitória voltada a encontros exclusivos sobre gastronomia, bem-estar e lifestyle.