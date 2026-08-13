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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/08/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 07:55

Os nativos deverão agir com clareza e coragem nesta quinta-feira (Imagem: Sambulov Yevgeniy | Shutterstock)
Os nativos deverão agir com clareza e coragem nesta quinta-feira Crédito: Imagem: Sambulov Yevgeniy | Shutterstock

Para a quinta-feira, o tarot traz uma energia de renovação, escolhas importantes e oportunidades para transformar diferentes áreas da vida. Enquanto algumas cartas anunciam prosperidade e conexões afetivas, outras indicam encerramentos e mudanças que poderão abrir espaço para novos caminhos. A melhor estratégia será agir com clareza, coragem e abertura para aquilo que o dia apresentar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Copas

O ariano terá um dia de renovação emocional e abertura para experiências que aquecerão o coração (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O ariano terá um dia de renovação emocional e abertura para experiências que aquecerão o coração Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “Ás de Copas” anuncia um dia de renovação emocional e abertura para experiências que aquecerão o coração. No amor, sentimentos poderão florescer ou ganhar novo impulso. Na carreira, uma ideia que desperta entusiasmo poderá trazer motivação. Sua saúde se beneficiará de momentos de prazer e tranquilidade. Entre amigos, haverá espaço para aproximações sinceras e demonstrações de carinho. Permita-se viver o que chegar sem comparar o presente com decepções do passado.

Touro — 7 de Copas

O taurino deverá manter os pés no chão para fazer escolhas mais conscientes no trabalho (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O taurino deverá manter os pés no chão para fazer escolhas mais conscientes no trabalho Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades ao mesmo tempo, mas pede cuidado para não se perder entre expectativas e ilusões. No amor, será importante evitar idealizar alguém ou tomar decisões baseadas apenas em promessas. Na carreira, tente avaliar propostas com os pés no chão. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de preocupações e à dificuldade de desacelerar. Entre amigos, antes de confiar em novos vínculos, observe atitudes, não apenas palavras.

Gêmeos — 10 de Ouros

O geminiano poderá colher os resultados do esforço acumulado no trabalho (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O geminiano poderá colher os resultados do esforço acumulado no trabalho Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “10 de Ouros” favorece a estabilidade, a prosperidade e a construção de algo duradouro. No amor, relações sólidas poderão ganhar ainda mais segurança. Na carreira, o esforço acumulado começará a mostrar resultados concretos e poderá trazer benefícios financeiros. Sua saúde se favorecerá de uma rotina organizada e equilibrada . Entre amigos e familiares, o dia estimulará encontros agradáveis e fortalecerá vínculos que oferecerão segurança e pertencimento.

Câncer — 2 de Copas

O canceriano fortalecerá vínculos importantes por meio da reciprocidade e de conversas sinceras (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O canceriano fortalecerá vínculos importantes por meio da reciprocidade e de conversas sinceras Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “2 de Copas” coloca as relações em destaque e favorece encontros baseados em reciprocidade e compreensão. No amor, haverá potencial para aproximação, reconciliação ou fortalecimento de um vínculo importante. Na carreira, uma parceria poderá facilitar a realização de um objetivo. Sua saúde melhorará quando você não guardar emoções e encontrar espaço para trocar afeto. Entre amigos, uma conversa sincera poderá aproximar ainda mais você de alguém especial.

Leão — O Carro

O leonino conquistará espaço e reconhecimento com seu foco e determinação (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O leonino conquistará espaço e reconhecimento com seu foco e determinação Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “O Carro” traz movimento, determinação e capacidade de avançar mesmo diante de obstáculos. No amor, tomar iniciativa poderá fazer a relação sair da estagnação. Na carreira, sua ambição e seu foco ajudarão a conquistar espaço e reconhecimento. Sua saúde ganhará com movimento, atividade e uma rotina que canalize bem sua energia. Entre amigos, sua postura decidida poderá inspirar outras pessoas, mas evite querer conduzir tudo sozinho(a).

Virgem — 10 de Espadas

O virginiano terá um dia de encerramento de ciclos e início de novas oportunidades (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O virginiano terá um dia de encerramento de ciclos e início de novas oportunidades Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” aponta para o encerramento definitivo de uma situação que vinha causando desgaste. No amor, deixar uma mágoa ou um padrão antigo para trás será necessário para recuperar a leveza. Na carreira, um ciclo poderá chegar ao fim para abrir espaço para uma nova oportunidade. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao cansaço acumulado. Entre amigos, não insista em relações que demonstraram não acompanhar mais o seu momento.

Libra — A Imperatriz

O libriano estará com a criatividade e o magnetismo em alta (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O libriano estará com a criatividade e o magnetismo em alta Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” traz criatividade, magnetismo, prosperidade e uma energia de crescimento. No amor, carinho e sensualidade favorecerão momentos de proximidade. Na carreira, suas ideias poderão ganhar espaço e gerar bons resultados. Sua saúde se beneficiará de mais atenção ao corpo, ao descanso e ao prazer de viver. Entre amigos, sua generosidade atrairá pessoas queridas e poderá transformar um encontro simples em algo muito especial.

Escorpião — Ás de Espadas

O escorpiano encontrará mais clareza para tomar decisões e resolver dúvidas (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O escorpiano encontrará mais clareza para tomar decisões e resolver dúvidas Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “Ás de Espadas” anuncia clareza, decisões e verdades que precisam ser encaradas. No amor, uma conversa franca poderá eliminar dúvidas e definir os próximos passos. Na carreira, uma nova ideia ou decisão poderá abrir um caminho promissor. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à tensão mental. Entre amigos, falar com sinceridade será importante, mas procure não transformar franqueza em dureza.

Sagitário — O Louco

O sagitariano poderá encontrar oportunidades interessantes ao sair da rotina (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O sagitariano poderá encontrar oportunidades interessantes ao sair da rotina Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo e a não deixar o medo impedir experiências diferentes. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar entusiasmo. Na carreira, um caminho fora do convencional poderá trazer oportunidades interessantes. Sua saúde pedirá mais leveza, movimento e liberdade para sair da rotina. Entre amigos, convites espontâneos poderão render encontros divertidos e até uma nova amizade.

Capricórnio — A Morte

O capricorniano passará por uma transformação profunda, encerrando ciclos (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O capricorniano passará por uma transformação profunda, encerrando ciclos Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “A Morte” representa uma transformação profunda e o encerramento de uma etapa que já cumpriu sua função. No amor, deixar padrões antigos para trás permitirá construir relações mais verdadeiras. Na carreira, uma mudança poderá marcar o início de uma fase completamente diferente. Sua saúde pedirá renovação de hábitos e desapego daquilo que não faz mais bem. Entre amigos, algumas relações poderão mudar de forma, aproximando-o(a) de pessoas mais alinhadas ao seu presente.

Aquário — Pajem de Ouros

O aquariano terá um dia de oportunidades de aprendizado e crescimento (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O aquariano terá um dia de oportunidades de aprendizado e crescimento Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “Pajem de Ouros” anuncia oportunidades de aprendizado, crescimento e construção gradual. No amor, uma relação poderá começar de maneira simples e ganhar consistência com o tempo. Na carreira, uma proposta, um curso ou um projeto poderá representar uma porta importante para o futuro. Sua saúde se beneficiará de disciplina e pequenos cuidados mantidos diariamente. Entre amigos, alguém poderá apresentar uma ideia ou oportunidade que valerá a pena considerar com atenção.

Peixes — A Torre

O pisciano deverá manter a calma diante de mudanças inesperadas (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O pisciano deverá manter a calma diante de mudanças inesperadas Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock

A carta “A Torre” indica uma quebra de expectativas e uma mudança que poderá acontecer de maneira inesperada. No amor, uma revelação poderá mudar sua percepção sobre uma relação. Na carreira, imprevistos exigirão flexibilidade e capacidade de reorganização. Sua saúde pedirá cuidado com o estresse e com o impacto emocional das mudanças. Entre amigos, uma situação inesperada poderá revelar verdades importantes e mostrar quem realmente permanecerá ao seu lado.

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