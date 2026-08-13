Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/08/2026

A carta “10 de Espadas” aponta para o encerramento definitivo de uma situação que vinha causando desgaste. No amor, deixar uma mágoa ou um padrão antigo para trás será necessário para recuperar a leveza. Na carreira, um ciclo poderá chegar ao fim para abrir espaço para uma nova oportunidade. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao cansaço acumulado. Entre amigos, não insista em relações que demonstraram não acompanhar mais o seu momento.