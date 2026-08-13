Homens trabalhando: como romper com a banalização do perigo em obras

A morte de quatro trabalhadores soterrados durante uma obra em Cariacica, no Espírito Santo, não representa apenas uma tragédia para suas famílias. Representa um alerta para toda a sociedade sobre o valor que atribuímos à vida de quem constrói, diariamente, as cidades em que vivemos.





Infelizmente, acidentes dessa natureza costumam ser tratados como fatalidades. Mas a verdade é que, em grande parte dos casos, eles não decorrem do acaso. São consequência da negligência, da ausência de planejamento, do descumprimento de normas técnicas e da falsa ideia de que segurança é um custo que pode ser reduzido.





A legislação brasileira não exige medidas de proteção por mero formalismo. As normas regulamentadoras, a atuação de profissionais habilitados, a fiscalização das condições de trabalho e a adoção de equipamentos de proteção existem porque cada uma dessas medidas foi construída a partir de tragédias que não deveriam ter acontecido.