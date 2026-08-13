Homens trabalhando: como romper com a banalização do perigo em obras

A morte de quatro trabalhadores soterrados durante uma obra em Cariacica, no Espírito Santo, não representa apenas uma tragédia para suas famílias. Representa um alerta para toda a sociedade sobre o valor que atribuímos à vida de quem constrói, diariamente, as cidades em que vivemos.
Infelizmente, acidentes dessa natureza costumam ser tratados como fatalidades. Mas a verdade é que, em grande parte dos casos, eles não decorrem do acaso. São consequência da negligência, da ausência de planejamento, do descumprimento de normas técnicas e da falsa ideia de que segurança é um custo que pode ser reduzido.
A legislação brasileira não exige medidas de proteção por mero formalismo. As normas regulamentadoras, a atuação de profissionais habilitados, a fiscalização das condições de trabalho e a adoção de equipamentos de proteção existem porque cada uma dessas medidas foi construída a partir de tragédias que não deveriam ter acontecido.
Quando uma empresa deixa de investir em segurança, não está apenas assumindo um risco financeiro. Está colocando vidas humanas em perigo.
É importante destacar que a investigação ainda esclarecerá todas as circunstâncias desse episódio. Contudo, as informações divulgadas até o momento indicam possíveis falhas que reforçam um princípio elementar: nenhuma obra, nenhum prazo e nenhum lucro justificam a exposição de trabalhadores a riscos evitáveis.
Também é preciso romper com uma cultura que normaliza situações perigosas. Muitos trabalhadores continuam exercendo suas atividades mesmo percebendo riscos evidentes, seja pelo medo de perder o emprego, seja pela necessidade de sustentar suas famílias.
Essa realidade demonstra que a proteção do trabalhador não depende apenas da consciência individual, mas principalmente do compromisso de empregadores, responsáveis técnicos e do próprio Estado em fiscalizar e exigir o cumprimento das normas.
A Constituição Federal assegura a redução dos riscos inerentes ao trabalho como um direito fundamental. Não se trata de um benefício concedido pelo empregador, mas de uma garantia mínima de dignidade. O ambiente de trabalho deve preservar a vida antes de qualquer resultado econômico.
Cada acidente fatal deixa um vazio irreparável. Pais deixam filhos. Filhos deixam pais. Famílias inteiras passam a conviver com uma ausência que jamais será preenchida. Enquanto isso, obras são concluídas, empresas seguem funcionando e a rotina continua. Para quem ficou, porém, o tempo nunca mais será o mesmo.
Que essa tragédia não seja apenas mais uma manchete passageira. Que ela sirva para reforçar uma verdade simples, mas frequentemente esquecida: nenhum trabalhador deveria sair de casa para ganhar o sustento sem a certeza de que fará o caminho de volta.