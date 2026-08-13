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Nova novela

Amizade, luto e recomeços marcam estreia de "Por Você", nova novela das 7, nesta segunda (17) na TV Gazeta

Bela, protagonizada por Sharon Menezzes, vive uma médica que tem a vida transformada após assumir a criação dos quatro filhos da melhor amiga após uma tragédia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 08:00

Nova novela das 7 estreia segunda-feira (17)
Nova novela das 7 estreia segunda-feira (17) TV Globo
Por Hugo Dadalto

Todos os dias, Bela (Sheron Menezzes) acompanha o instante em que uma mulher dá à luz. Ginecologista e obstetra, vivencia na profissão o propósito de ajudar novas famílias a nascer, sem jamais imaginar esse destino para si. Por outro lado, Juli (Lucy Ramos), sua amiga inseparável desde a infância, parecia naturalmente vocacionada para ser mãe. 

Quando uma tragédia interrompe essa história, a médica recebe o pedido mais doloroso e transformador de sua trajetória: acolher o quarteto que ficou órfão. Toda essa narrativa dá o tom de “Por Você”, nova novela das 7 que chega às telas da TV Gazeta nesta segunda-feira (17). 
 
Bela e Juli cresceram como irmãs na Vila Maravilha, comunidade fictícia na Zona Sul carioca. Enquanto Bela construiu uma carreira sólida na Medicina, Juli permaneceu no bairro e criou sozinha Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Apesar dos diferentes percursos, as duas mantiveram a relação de parceria e cumplicidade até que um acidente interrompe brutalmente essa história.
 
No carro conduzido por Bela, as amigas são atingidas por outro veículo em alta velocidade. Gravemente ferida, Juli faz à amiga uma súplica: que assuma o cuidado de seus quatro filhos. A partir desse momento, a protagonista precisa conciliar a própria tristeza e as inseguranças da rotina materna inesperada. É nesse movimento que a novela conduz uma narrativa sobre amizade, família e recomeço.

Na trama, o luto conduz a uma experiência inesperada, construída não pela relação de parentesco entre elas, mas pela promessa, presença e pelo amor que insiste em continuar. Tendo o Rio de Janeiro como pano de fundo, a obra levanta a reflexão sobre até onde alguém é capaz de ir por quem ama, além de conectar o rumo de diferentes personagens com tramas que abordam múltiplas perspectivas sobre a maternidade e os laços de afeto. 

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