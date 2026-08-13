Amizade, luto e recomeços marcam estreia de "Por Você", nova novela das 7, nesta segunda (17) na TV Gazeta

Por Hugo Dadalto





Todos os dias, Bela (Sheron Menezzes) acompanha o instante em que uma mulher dá à luz. Ginecologista e obstetra, vivencia na profissão o propósito de ajudar novas famílias a nascer, sem jamais imaginar esse destino para si. Por outro lado, Juli (Lucy Ramos), sua amiga inseparável desde a infância, parecia naturalmente vocacionada para ser mãe.





Quando uma tragédia interrompe essa história, a médica recebe o pedido mais doloroso e transformador de sua trajetória: acolher o quarteto que ficou órfão. Toda essa narrativa dá o tom de “Por Você”, nova novela das 7 que chega às telas da TV Gazeta nesta segunda-feira (17).

Bela e Juli cresceram como irmãs na Vila Maravilha, comunidade fictícia na Zona Sul carioca. Enquanto Bela construiu uma carreira sólida na Medicina, Juli permaneceu no bairro e criou sozinha Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Apesar dos diferentes percursos, as duas mantiveram a relação de parceria e cumplicidade até que um acidente interrompe brutalmente essa história.

No carro conduzido por Bela, as amigas são atingidas por outro veículo em alta velocidade. Gravemente ferida, Juli faz à amiga uma súplica: que assuma o cuidado de seus quatro filhos. A partir desse momento, a protagonista precisa conciliar a própria tristeza e as inseguranças da rotina materna inesperada. É nesse movimento que a novela conduz uma narrativa sobre amizade, família e recomeço.



