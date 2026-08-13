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Após prisão do marido

Esposa de empresário de MT é presa em Guarapari por crimes sexuais contra crianças

Mulher de 45 anos estava a passeio no Espírito Santo e foi localizada pela polícia; marido dela também é investigado pelos crimes

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2026 às 08:42
Prisão de Vergínia Locatelli, de 45 anos, foi cumprida pela Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo
Prisão de Vergínia Locatelli, de 45 anos, foi cumprida pela Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo Reprodução | g1 Mato Grosso | PJC-MT

A esposa de um empresário de Mato Grosso foi presa na quarta-feira (12), em Guarapari, no Espírito Santo, suspeita de estupro de vulnerável e crimes relacionados à produção, divulgação e armazenamento de material de exploração sexual infantil. Vergínia Locatelli, de 45 anos, estava viajando a passeio pela região quando foi localizada pela polícia. As informações são do g1 Mato Grosso.


A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, após a conclusão de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e Vulneráveis (DEDMV) de Sorriso. Segundo o g1, a apuração começou após a prisão de outra mulher suspeita de aliciar crianças e adolescentes e fornecer a terceiros arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil.

Vergínia Locatelli, de 45 anos, é esposa de empresário preso por estupro e produção de material de abuso infantil e foi presa suspeita pelos mesmos crimes do marido em Guarapari
Vergínia Locatelli, de 45 anos, é esposa de empresário preso por estupro e produção de material de abuso infantil e foi presa suspeita pelos mesmos crimes do marido em Guarapari Reprodução | g1 Mato Grosso

Durante a investigação, a polícia identificou o casal como suspeito e encontrou indícios de vídeos e imagens envolvendo menores de idade e o empresário. O homem foi preso em 15 de julho, em Mato Grosso, onde também foram apreendidos armas, munições, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento, fitas VHS e outros materiais. Vergínia havia sido submetida a medidas cautelares e teve a prisão preventiva decretada após a conclusão do inquérito.


A reportagem tenta localizar a defesa de Vergínia e deixa este espaço aberto para um posicionamento. O caso segue sob investigação em Sorriso, em Mato Grosso, e tramita em sigilo devido à natureza dos crimes e para preservar a identidade das vítimas.

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