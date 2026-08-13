Esposa de empresário de MT é presa em Guarapari por crimes sexuais contra crianças

A esposa de um empresário de Mato Grosso foi presa na quarta-feira (12), em Guarapari, no Espírito Santo, suspeita de estupro de vulnerável e crimes relacionados à produção, divulgação e armazenamento de material de exploração sexual infantil. Vergínia Locatelli, de 45 anos, estava viajando a passeio pela região quando foi localizada pela polícia. As informações são do g1 Mato Grosso.





A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, após a conclusão de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e Vulneráveis (DEDMV) de Sorriso. Segundo o g1, a apuração começou após a prisão de outra mulher suspeita de aliciar crianças e adolescentes e fornecer a terceiros arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil.