Esposa de empresário de MT é presa em Guarapari por crimes sexuais contra crianças

A esposa de um empresário de Mato Grosso foi presa na quarta-feira (12), em Guarapari, no Espírito Santo, suspeita de estupro de vulnerável e crimes relacionados à produção, divulgação e armazenamento de material de exploração sexual infantil. Vergínia Locatelli, de 45 anos, estava viajando a passeio pela região quando foi localizada pela polícia. As informações são do g1 Mato Grosso.
A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, após a conclusão de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e Vulneráveis (DEDMV) de Sorriso. Segundo o g1, a apuração começou após a prisão de outra mulher suspeita de aliciar crianças e adolescentes e fornecer a terceiros arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil.
Durante a investigação, a polícia identificou o casal como suspeito e encontrou indícios de vídeos e imagens envolvendo menores de idade e o empresário. O homem foi preso em 15 de julho, em Mato Grosso, onde também foram apreendidos armas, munições, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento, fitas VHS e outros materiais. Vergínia havia sido submetida a medidas cautelares e teve a prisão preventiva decretada após a conclusão do inquérito.
A reportagem tenta localizar a defesa de Vergínia e deixa este espaço aberto para um posicionamento. O caso segue sob investigação em Sorriso, em Mato Grosso, e tramita em sigilo devido à natureza dos crimes e para preservar a identidade das vítimas.