Esquadrão Antibombas detona explosivo caseiro encontrado em Muniz Freire

Um explosivo caseiro foi detonado pelo Esquadrão Antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) na noite de quarta-feira (12), na localidade de Assunção, no interior de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A equipe foi acionada pelo 14º Batalhão da Polícia Militar após o artefato ser localizado. O ponto exato onde o objeto foi encontrado não foi informado.





Segundo a Polícia Militar, o artefato tinha formato cilíndrico, com aproximadamente 5 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura, além de um sistema de acionamento pirotécnico semelhante ao utilizado em fogos de artifício. O objeto tinha as iniciais “TNT” no corpo.





O explosivo foi destruído pelo Esquadrão Antibombas com o uso de uma contracarga. Após a detonação, os policiais verificaram que a explosão produziu uma quantidade de fumaça e um odor de pólvora acima do esperado, além de dimensões maiores que as previstas, o que poderia representar risco de ferimentos às pessoas próximas.