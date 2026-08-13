Dois homens morrem após confronto com a Polícia Militar em Cariacica

Dois homens morreram após um confronto armado com a Polícia Militar no bairro Nova Esperança, em Cariacica, nesta quarta-feira (12). Eles foram identificados como Kauan de Miranda Caus, de 20 anos, e Paulo Henrique Silva Dutra, 21.





Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito que teria participado da troca de tiros conseguiu fugir. A corporação não detalhou o que motivou a abordagem nem as circunstâncias que levaram ao confronto.





Segundo a PM, Kauan e Paulo Henrique chegaram a ser socorridos e levados ao Pronto Atendimento de Alto Laje, também em Cariacica, mas morreram na unidade de saúde.





De acordo com apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Kauan esteve preso até junho deste ano. Não há informações sobre quando ele entrou no sistema prisional nem o motivo da prisão.





A Polícia Militar informou ainda que mantém equipes na região para garantir a segurança e o funcionamento dos serviços públicos. Segundo a corporação, Paulo Henrique tinha três passagens por roubo e uma relacionada à Lei Maria da Penha. Kauan, ainda conforme a PM, tinha uma passagem por confronto com a polícia em 2024.





A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais detalhes sobre a ocorrência e informar quais procedimentos serão adotados.





(Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)