Prejuízo da Americanas cresce 179,6% em um ano

As despesas gerais, administrativas e com vendas (SG&A) caíram 12,3% no segundo trimestre, para R$ 772 milhões. Como proporção da receita líquida, passaram de 26,2% para 23,4%. No semestre, a redução das despesas foi de R$ 76 milhões, com melhora de 3,3 pontos porcentuais na relação com a receita.





Já o resultado financeiro ficou negativo em R$ 201 milhões no trimestre, ante R$ 18 milhões negativos um ano antes.



Em relação à estrutura de capital, Durchon afirmou que não houve mudança relevante e destacou que a venda de ativos tem sido utilizada para reduzir o endividamento. A companhia concluiu em junho a venda de um ativo por R$ 162 milhões, valor R$ 9 milhões superior ao inicialmente previsto após ajuste de preço.



O CFO afirmou ainda que a Americanas continua consumindo caixa, embora em ritmo decrescente, e que a companhia melhorou o capital de giro em quase R$ 300 milhões nos últimos 12 meses.