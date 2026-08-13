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A onda levou

Influenciador perde drone de R$ 18 mil ao registrar baleia e filhote no ES

Equipamento foi atingido por uma onda durante gravação na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e afundou com as imagens originais

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 21:37

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 ago 2026 às 21:37

A tentativa de filmar o passeio de uma baleia-franca e seu filhote na Praia de Itaparica, em Vila Velha, terminou em prejuízo para um criador de conteúdo digital. Gabriel Rocha Afonso, de 20 anos, fazia imagens do animal com um drone, avaliado em até R$ 18 mil, quando uma onda atingiu o equipamento.


A situação viralizou nas redes sociais após o jovem publicar o vídeo no Instagram. Em poucas horas, a gravação alcançou mais de 600 mil visualizações.


“O drone que usei é um dos mais avançados e estava a uma distância segura da baleia. Então eu tentei fazer um take em que pegaria a baleia e os prédios no fundo com o zoom óptico, pois ele traz o fundo da imagem para frente e a baleia ia ficar próxima das construções na imagem. Ia ficar aquela imagem muito bonita", detalhou o influenciador digital.


Segundo Gabriel, o drone afundou e ele não tem esperança de recuperar o equipamento. O jovem afirma estar chateado por ter perdido uma das principais ferramentas utilizadas no trabalho, mas lamenta principalmente não ter conseguido salvar as imagens originais.


“Aquele vídeo que mostrou na tela do controle é um vídeo em cache, que é um resíduo do vídeo. O original foi embora com o drone. Eram imagens sensacionais”, contou Gabriel.


Gabriel contou que, durante a gravação, também conseguiu observar a interação entre a baleia e o filhote.

Dava para ver que o filhote tentava nadar em direção às ondas e a mãe ficava empurrando ele para o fundo para ele se afastar da beirada, porque estava muito perto da orla

Gabriel Rocha Afonso Criador de conteúdo digital

Distância segura

Para realizar a gravação, Gabriel afirma que manteve o drone a uma distância segura da baleia. Em determinado momento, o equipamento voava a cerca de um metro da superfície da água. Durante a filmagem, porém, uma onda atingiu o aparelho. 


“Quando se usa um zoom óptico, você perde um pouco a noção do que acontece no espaço. No local tem ondulação e, enquanto eu estava fazendo essa filmagem, a água subiu e pegou o drone por trás, e ele apagou. O momento que mostra no vídeo que a tela fica em preto e branco é quando eu perco totalmente o controle do drone", contou Gabriel.

Influenciador perde drone de cerca de R$ 18 mil ao tentar registrar baleia no ES
Influenciador perde drone de cerca de R$ 18 mil ao tentar registrar baleia no ES Reprodução | Rede Social

Apesar do prejuízo, o criador de conteúdo pretende continuar produzindo imagens com os equipamentos que ainda possui.


“Eu trabalho com isso, eu sei que tem esses riscos para todo tipo de filmagem que eu faço. Não só para os drones, mas também as câmeras que eu uso. É entregar para Deus que dá tudo certo”, finalizou.

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