Influenciador perde drone de R$ 18 mil ao registrar baleia e filhote no ES

A tentativa de filmar o passeio de uma baleia-franca e seu filhote na Praia de Itaparica, em Vila Velha, terminou em prejuízo para um criador de conteúdo digital. Gabriel Rocha Afonso, de 20 anos, fazia imagens do animal com um drone, avaliado em até R$ 18 mil, quando uma onda atingiu o equipamento.





A situação viralizou nas redes sociais após o jovem publicar o vídeo no Instagram. Em poucas horas, a gravação alcançou mais de 600 mil visualizações.





“O drone que usei é um dos mais avançados e estava a uma distância segura da baleia. Então eu tentei fazer um take em que pegaria a baleia e os prédios no fundo com o zoom óptico, pois ele traz o fundo da imagem para frente e a baleia ia ficar próxima das construções na imagem. Ia ficar aquela imagem muito bonita", detalhou o influenciador digital.





Segundo Gabriel, o drone afundou e ele não tem esperança de recuperar o equipamento. O jovem afirma estar chateado por ter perdido uma das principais ferramentas utilizadas no trabalho, mas lamenta principalmente não ter conseguido salvar as imagens originais.





“Aquele vídeo que mostrou na tela do controle é um vídeo em cache, que é um resíduo do vídeo. O original foi embora com o drone. Eram imagens sensacionais”, contou Gabriel.





Gabriel contou que, durante a gravação, também conseguiu observar a interação entre a baleia e o filhote.