Pela primeira vez, uma gerente de carreira assume a superintendência do Sebrae/ES

Em um momento que marca a história do Sebrae/ES, uma mulher, gerente de carreira, assume, pela primeira vez, o comando da superintendência da instituição. A gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES, Alline Zanoni, ocupa o cargo interinamente, até o próximo dia 26.





A escolha demonstra que a diretoria está alinhada com as políticas diversidade, equidade e inclusão, e, acima de tudo, reconhece a trajetória e o protagonismo de Alline Zanoni, que trabalha no Sebrae/ES há 19 anos, e começou sua carreira como analista técnica, em Colatina.









Alline vem trazendo à tona questões voltadas para o empoderamento das mulheres que empreendem, e, inclusive participou, no último mês, de um debate sobre protagonismo feminino na Rede Gazeta. Sua contribuição no evento fortaleceu ainda mais a parceria entre os programas Sebrae Delas e Todas Elas, capitaneado pelo veículo de comunicação