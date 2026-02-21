Projeto Todas Elas marca 20 anos da Lei Maria da Penha com debate sobre ciclo da violência

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 10:00
No ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, o debate sobre enfrentamento à violência contra a mulher ganha novo fôlego no Espírito Santo. Em março, mês marcado pela mobilização em defesa dos direitos femininos, a Rede Gazeta realiza a primeira edição de 2026 do projeto Todas Elas. Com o tema “Sinais, Vozes e Caminhos”, o encontro propõe discutir como identificar os primeiros indícios de relações abusivas e quais estratégias podem fortalecer a rede de apoio às vítimas.
O evento será realizado no dia 5 de março, a partir das 8h30, na sede da Rede Gazeta. O painel começa às 9h. Os nomes dos convidados serão divulgados em breve. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso.
A gerente de produto digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, idealizadora do projeto, adianta que a iniciativa terá duas edições em 2026, com foco no combate à violência e no protagonismo feminino. “São temas já presentes nas nossas reportagens. Neste sexto ano do projeto, queremos ampliar a mobilização em torno da defesa da mulher, especialmente diante de casos que muitas vezes culminam em feminicídio”, afirma.
Nesta primeira edição do ano, a proposta é abordar de forma didática os sinais que podem indicar um relacionamento abusivo, dar visibilidade às vivências das mulheres e apresentar caminhos possíveis para romper o ciclo da violência.
O projeto foi criado em 2020, a página Todas Elas em A Gazeta aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com a cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas. Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres.
Serviço
Todas Elas – Sinais, Vozes e Caminhos
Data: 5 de março (quinta-feira)
Horário: 8h30
Local: Sede da Rede Gazeta
Evento gratuito, clique aqui e garanta sua vaga.
