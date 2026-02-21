Enfrentamento à violência

Projeto Todas Elas marca 20 anos da Lei Maria da Penha com debate sobre ciclo da violência

Evento da Rede Gazeta, no mês da mulher, reúne especialistas para discutir sinais de relacionamentos abusivos, redes de proteção e responsabilidade coletiva. Inscrição gratuita.

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 10:00

Criado em 2020, o projeto Todas Elas discute temas que atravessam a experiência feminina, como a feminicidio, emprededorismo e protagonismo. Crédito: Comunicação

No ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, o debate sobre enfrentamento à violência contra a mulher ganha novo fôlego no Espírito Santo. Em março, mês marcado pela mobilização em defesa dos direitos femininos, a Rede Gazeta realiza a primeira edição de 2026 do projeto Todas Elas. Com o tema “Sinais, Vozes e Caminhos”, o encontro propõe discutir como identificar os primeiros indícios de relações abusivas e quais estratégias podem fortalecer a rede de apoio às vítimas.

O evento será realizado no dia 5 de março, a partir das 8h30, na sede da Rede Gazeta. O painel começa às 9h. Os nomes dos convidados serão divulgados em breve. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso.

A gerente de produto digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, idealizadora do projeto, adianta que a iniciativa terá duas edições em 2026, com foco no combate à violência e no protagonismo feminino. “São temas já presentes nas nossas reportagens. Neste sexto ano do projeto, queremos ampliar a mobilização em torno da defesa da mulher, especialmente diante de casos que muitas vezes culminam em feminicídio”, afirma.

Nesta primeira edição do ano, a proposta é abordar de forma didática os sinais que podem indicar um relacionamento abusivo, dar visibilidade às vivências das mulheres e apresentar caminhos possíveis para romper o ciclo da violência.

Sobre o Todas Elas

O projeto foi criado em 2020, a página Todas Elas em A Gazeta aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com a cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas. Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres.

Serviço

Todas Elas – Sinais, Vozes e Caminhos

Data: 5 de março (quinta-feira)

Horário: 8h30

Local: Sede da Rede Gazeta

Evento gratuito, clique aqui e garanta sua vaga.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta